Ascolti tv dell’11 marzo, Miss Fallaci chiude i battenti e si scontra con Stefano De Martino

Stefano De Martino in prima serata su Rai 2 con Stasera tutto è possibile si è impegnato a vincere la gara degli ascolti tv contro Miriam Leone, protagonista dell’ultima puntata di Miss Fallaci su Rai 1.

Se ad Affari tuoi sfiora quasi il 30% di share, Stefano De Martino è proiettato a battere i record anche con Stasera tutto è possibile su Rai 2 dove ha invitato come super ospiti Giovanni Esposito, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Andrea Pucci e Costanza Caracciolo che non hanno avuto paura di sfidarsi nelle prove più audaci.

Su Rai 1 Miss Fallaci ha chiuso i battenti. Nell’ultima puntata della serie con Miriam Leone, che non ha mai però convinto del tutto i telespettatori, Oriana è nella clinica psichiatrica del dottor Vigna, che la sprona a parlare di sé: ricorda il periodo della sua adolescenza durante la guerra e della sua prima esperienza amorosa. Vorrebbe lasciare la struttura, ma secondo Vigna non è pronta. Tornata a casa, Oriana non sembra esser più la stessa..

Le Iene Show sono tornate su Italia 1, mentre su Canale 5 è andato in onda il film La Sirenetta 2023. Su Rete 4 a È sempre Cartabianca si è parlato delle critiche di Trump ed Elon Musk a Volodymyr Zelensky. Lo stesso argomento è stato trattato su La7 a DiMartedì.

