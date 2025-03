Ascolti tv del 10 marzo, Belcanto affronta il Grande Fratello

Fonte: Ufficio stampa - Belcanto Vittoria Puccini in "Belcanto"

È iniziata una nuova settimana televisiva e come ogni lunedì la fiction su Rai 1, Belcanto, si scontra col il Grande Fratello su Canale 5. Per entrambi gli ascolti tv non sono mai stati particolarmente brillanti e non è mancata qualche critica alla serie con Vittoria Puccini.

Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Belcanto. Carolina vince a sorpresa sulla sorella e sulla misteriosa Sarrasine, ottenendo il ruolo da protagonista ne “La Cenerentola”, suscitando una certa gelosia. Alla festa di fidanzamento di Maddalena e del colonello Falez, Carolina scopre un segreto su Sarrasine.

Al Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, su Canale 5 si è deciso chi andrà verso la finale, mentre Lorenzo sta vivendo un momento di crisi profonda.

Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Massimo Giletti e il suo Lo stato delle cose. Mentre a Quarta Repubblica su Rete 4 si è parlato del conflitto in Ucraina, con le ultime mosse di Donald Trump e la corsa al riarmo dell’Europa e delle condizioni di salute del Papa.

Su La7 Corrado Augias a La torre di Babele ha raccontato del nuovo mondo plasmato da Donald Trump a sua immagine e somiglianza, in cui i valori di verità e rispetto delle regole hanno assunto nuovi e contorti significati.

Prima serata, ascolti tv del 10 marzo: Belcanto vince col 20,2%

Su Rai 1 Belcanto incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 10 marzo: Stefano De Martino vola al 29,2%

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al di share e Affari Tuoi. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 10 marzo

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre L’Eredità ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 10 marzo