Ascolti tv dell’11 marzo, Stefano De Martino si prende anche la prima serata

Stefano De Martino è il grande protagonista della serata con due show, prima "Affari Tuoi" e poi "Stasera tutto è possibile": i dati di ascolto tv

IPA Stefano De Martino

La Rai punta tutto su Stefano De Martino. Prima su Rai 1 conduce Affari Tuoi dove affronta il suo rivale Gerry Scotti che su Canale 5 è al timone de La Ruota della Fortuna. E aumenta il numero delle volte che lo batte nello share. Poi su Rai 2 conquista anche la prima serata con lo show Stasera tutto è possibile.

Invece Canale 5 ha proposto la seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania 2 con Giusy Buscemi. Su Rai 3 è andato in onda il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?. Mentre su Rete 4 abbiamo ritrovato Realpolitik. Italia 1 ha puntato tutto sul campione d’incassi Checco Zalone, mandando in onda il film, Cado dalle nubi. Su La7 è stato trasmesso il film La giusta distanza.

Prima serata, ascolti tv dell’11 marzo: Stefano De Martino batte tutti

Su Rai 1 Un amore a 5 stelle incolla al piccolo schermo .618.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 conquista 1.797.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2, dopo la presentazione (1.952.000 – 9.7%), Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.215.000 spettatori pari al 16.7%. Su Italia1 Cado dalle nubi incolla davanti al video 1.705.000 spettatori con il 9.6%. Su Rai3, dopo la presentazione (878.000 – 4.2%), Chi l’ha Visto? segna 1.409.000 spettatori (8.2%).

Su Rete4, dopo la presentazione (485.000 – 2.4%), Realpolitik totalizza 546.000 spettatori (4.3%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge 834.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Champions League – PSG-Chelsea ottiene 831.000 spettatori (4.3%). Sul Nove Io, Vladimir raduna 257.000 spettatori con l’1.5%.

Access Prime Time, dati dell’11 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.231.000 spettatori (21.2%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.998.000 spettatori (24%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.806.000 – 18.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.714.000 spettatori pari al 22.7% dalle 20:51 alle 21:56. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 616.000 spettatori con il 2.9%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.259.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.228.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.518.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 979.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 781.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.875.000 spettatori (9%). Su Tv8 Champions League Live arriva a 321.000 spettatori e l’1.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 462.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 marzo

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.388.000 spettatori pari al 24.7%, mentre L’Eredità coinvolge 4.654.000 spettatori pari al 27.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.686.000 spettatori (13.8%), mentre Caduta Libera convince 2.579.000 spettatori (16.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (403.000 – 3.4%), 9-1-1: Lone Star conquista 413.000 spettatori con il 2.7% e 9-1-1 513.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 511.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 720.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.497.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 1.017.000 spettatori (5.4%) e Il Provinciale sigla 931.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 10 Minuti interessa 938.000 spettatori (5.6%), mentre La Promessa intrattiene 1.048.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X raduna 240.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 336.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (335.000 – 2.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 751.000 spettatori con il 4.1%.