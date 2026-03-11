Affari Tuoi, stasera si gioca in tre. La voce di Sal Da Vinci debutta per lo 0

Stefano De Martino presenta il nuovo balletto per lo 0 e svela che il brano inserito nella playlist è "Per sempre sì" di Sal Da Vinci. E quale, se no?

Una serata all’insegna della famiglia, della musica e di un pizzico di amara ironia quella andata in onda stasera ad Affari Tuoi. Al centro del Teatro delle Vittorie, accompagnato dal calore del pubblico e dalla verve di Stefano De Martino, troviamo Antonio da Napoli. Ma stasera il protagonista non è solo: al suo fianco ci sono i figli gemelli, Claudio e Chiara, pronti a sfidare la sorte in un match che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso.

Tra risate e “non laureati”

L’atmosfera si scalda subito con le incursioni di Herbert Ballerina. In un siparietto diventato immediatamente virale, il comico ha sentenziato: “Non vogliamo laureati!”. Pronta la risposta di Stefano De Martino, che ha interrogato Claudio sul suo percorso di studi. Alla confessione del ragazzo – “No, non sono laureato” – è seguito un liberatorio “Bravo!” del conduttore, che ha così lanciato la partita.

Il debutto musicale, Sal Da Vinci per lo “Zero”

La vera novità della serata riguarda però il tabellone. È stato infatti inaugurato il nuovo balletto per il pacco da 0 euro. La scelta musicale non poteva che omaggiare la tradizione napoletana contemporanea: sono le note di Per sempre sì di Sal Da Vinci ad accompagnare la coreografia che celebra l’uscita del pacco più temuto (ma anche più leggero) del gioco.

L’energia in studio è salita ulteriormente con l’uscita del pacco Ballerina. Martina Miliddi ha incantato la platea esibendosi in un outfit grintoso con cuissard e shorts di jeans, confermando il ritmo incalzante di questa edizione che – dopo la nomina del suo conduttore a presentatore e direttore artistico di Sanremo 2027 – sembra non voler lasciare nulla al caso.

Una partita di nervi saldi

La scalata verso la vittoria è iniziata sotto i migliori auspici. Una serie di tiri fortunati ha ripulito rapidamente il tabellone dai “blu”, lasciando presagire un finale caldissimo. Antonio ha dimostrato una determinazione ferrea: ha rifiutato il primo cambio proposto dal Dottore, nonostante l’uscita dolorosa dei 20000 euro e quella successiva dei 10 euro. Persino quando Gennarino (con il suo jackpot da 4000 euro) ha abbandonato il gioco, il concorrente ha tirato dritto rifiutando ancora una volta il cambio.

Ma, lo sappiamo, la fortuna è volubile. Nonostante il cornetto portafortuna stretto tra le mani, è arrivato il colpo più duro: la perdita dei 300000 euro. Un silenzio gelido ha attraversato lo studio, seguito dall’uscita dei 10000 euro. Nemmeno l’apparizione degli imbucchiali, l’ultima bizzarra invenzione di Herbert Ballerina, è riuscita a risollevare del tutto il morale dopo la sfuriata dei pacchi rossi.

Il gran finale

Nonostante la perdita del premio massimo, la partita è rimasta apertissima. Dopo aver visto sfumare anche i 75000 euro, Antonio si è trovato davanti a un bivio incredibile: sul tabellone restavano solo 30000 euro e 200000 euro. Una situazione di “soldi sicuri” che ha fatto tremare i polsi.

Il Dottore ha provato a giocare d’astuzia offrendo prima 30000 euro (rifiutati) e infine la bellezza di 80000 euro. Antonio ha guardato i suoi figli e, fedele alla sua linea di gioco coraggiosa, ha rifiutato l’offerta. Nel suo pacco, c’erano 30000 euro.