Ascolti tv del 20 marzo, la Nazionale vince (solo nello share), Titanic flop

Fonte: IPA Stefano De Martino

Su Rai 1 è scesa in campo l’Italia contro la Germania e il palinsesto tv è stato stravolto. Sono stati sospesi infatti tutti i programmi consueti del giovedì sera.

Il primo a saltare per fare spazio agli Azzurri su Rai 1 è stato Che Dio ci aiuti 8 che ha posticipato l’appuntamento al 27 marzo, anche Affari Tuoi è stato sospeso. E pure il Grande Fratello non è andato in onda e su Canale 5 è stato trasmesso il film cult, Titanic, che ha lanciato la carriera di Leonardo DiCaprio e di Kate Winslet.

Gli unici a non aver paura della Nazionale sono stati Geppi Cucciari che ha presentato su Rai 3 Splendida Cornice, ospitando Rkomi, Filippa Lagerbäck e Giovanna Botteri, e su Rete 4 Dritto e Rovescio dove Paolo Del Debbio ha intervistato il Ministro della Difesa Guido Crosetto per un punto sul piano di riarmo proposto da Ursula von der Leyen e sul Consiglio europeo.

Prima serata, ascolti tv del 20 marzo: la Nazionale spacca nello share

Su Rai 1 la partita Italia-Germania incolla al piccolo schermo 7.828.000 spettatori pari al 37.9% di share. Su Canale5 Titanic ha conquistato 1.286.000 spettatori con uno share del 10.4%. Su Rai2 Masquerade – Ladri d’amore intrattiene 584.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Jurassic World – Il regno distrutto piace a 902.000 spettatori (5.3%).

Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.013.000 spettatori e il 6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 970.000 spettatori (6.9%). Su La7 Piazzapulita interessa a 871.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Tutte contro lui – The Other Woman totalizza 344.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 673.000 spettatori (3.8%).

Access Prime Time, dati del 20 marzo

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.692.000 spettatori pari al 12%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 511.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.398.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.195.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.576.000 spettatori (6.9%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.025.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 870.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.411.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 Celebrity Chef totalizza 426.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 513.000 spettatori con il 2.3%. Su La5 Uomini e Donne arriva a 330.000 spettatori e l’1.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 20 marzo

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.209.000 spettatori pari al 23.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.828.000 spettatori pari al 28%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.001.000 spettatori (16.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.185.000 spettatori (19.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (358.000 – 2.9%), Blue Bloods totalizza 596.000 spettatori con il 3.7% nel primo episodio e 773.000 spettatori con il 4.1% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 387.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 570.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.424.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob segna 1.046.000 spettatori (5.4%) e Fin Che la Barca Va sigla 978.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa appassiona 861.000 spettatori (4.5%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 325.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 366.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 372.000 spettatori con il 2.2%.