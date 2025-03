Che Dio ci aiuti 8, sospeso. Salta la puntata di oggi, quando va in onda

"Che Dio ci aiuti 8" non va in onda stasera. La puntata salta, cresce la protesta tra i fan ma bisognerà aspettare il 27 marzo

Che Dio ci aiuti 8 è stato sospeso. La puntata di giovedì 20 marzo salta e non va in onda su Rai 1. Per sapere cosa accadrà nella Casa del Sorriso a Suor Azzurra (Francesca Chillemi) e alle sue ragazze dovremo aspettare ancora una settimana, fino al 27 marzo.

Che Dio ci aiuti 8, perché salta la puntata del 20 marzo

Dunque, Che Dio ci aiuti 8 salta la puntata. Non si tratta di una questione di ascolti bassi, al contrario l’ottava stagione della fiction con Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni sta andando a gonfie vele dal punto di vista dello share, specialmente quando compaiono come guest star le suore più amate della tv, ossia Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi).

Che Dio ci aiuti ha dovuto cedere il posto agli Azzurri. Infatti, su Rai 1 va in onda la partita Italia-Germania per la Nations League. Così, per esigenza di calendario, la nuova puntata è stata posticipata a giovedì prossimo.

Che Dio ci aiuti 8 mancherà tantissimo

Anche se di fronte alla Nazionale di calcio non c’erano alternative, i fan della serie sono molto dispiaciuti di non vederla questa settimana. E così commentano sul profilo Instagram della fiction: “Mancherete tantissimo, questa settimana senza di voi 😢 Che Dio ci aiuti!❤️❤️”; “Bravissimi, mancherete questo giovedì 👏🏻❤️”; “Mi mancherete tantissimo questo giovedì ❤️”. E non mancano le proteste: “uffa il calcio!”.

La produzione ha deciso di consolare i fan di Che Dio ci aiuti con un video dove Giovanni Scifoni racconta il suo personaggio, Lorenzo Riva, il direttore della Casa del Sorriso e risponde anche alla scomodissima domanda se, prima di lavorarci, avesse mai visto la serie. La sua risposta: “Sì, l’ho vista con mia suocera”.

Ma la sorpresa più commovente è arrivata in occasione della Festa del Papà. Per celebrarla sono state pubblicate le foto di tutti i papà passati sul set di Che Dio ci aiuti. E dai commenti quello che è rimasto più nel cuore del pubblico è Giudo, interpretato da Lino Guanciale, padre adottivo di Davide, soprannominato il Nano.

Azzurra era la tata di Davide ed è inutile dire che lei e Guido si sono innamorati e poi sposati. Ma il loro matrimonio è finito in tragedia con la morte di lui e del bambino in un incidente stradale. Da qui la conversione di Azzurra che è diventata suora.

“Quanto mi mancano Guido e Davide🥺❤”; “La foto di Guido e Davide per farci piangere ancora. No, RAI, non l’abbiamo ancora superata”, scrivono su Instagram.

Ma adesso il papà della serie è Lorenzo, anche lui vedovo e con due figli, Pietro e la piccola Giulia.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni puntata 27 marzo

Che Dio ci aiuti 8 torna in prima serata su Rai 1 giovedì 27 marzo con i due episodi, Per te e Ritorno al futuro. Azzurra scopre i sentimenti di Cristina nei confronti di Pietro e cerca di aiutare i ragazzi ad avvicinarsi, ma la situazione le sfugge di mano e combina un pasticcio. Intanto, Olly si è innamorata e pensa di dare una possibilità a Edoardo. Mentre Cristina si trova a dover affrontare il suo passato doloroso e il ritorno di Sandrino.