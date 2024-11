Fonte: IPA Veronica Peparini

Nella prima serata del 18 novembre 2024 è andata in onda la terza puntata dell’edizione 2024 di La Talpa, reality show che è tornato in onda dopo anni di pausa, con una versione rinnovata, che prevede, anche, la possibilità di vedere alcune anticipazioni delle puntate sulla piattaforma on demand di Mediaset. In ogni episodio del programma televisivo continuano le indagini dei concorrenti per scoprire chi, tra di loro, è il sabotatore del gruppo, ma non mancano, nemmeno, le liti e i momenti di tensione.

Diletta Leotta cambia stile. Voto: 8

Alla conduzione della nuova edizione di La Talpa è stata scelta Diletta Leotta che, per condurre le due prime puntate del programma televisivo, ha scelto dei look piuttosto osati e seducenti, che accompagnavano le sue forme perfette. Nell’episodio del 18 novembre 2024 dello show televisivo, invece, la presentatrice si è mostrata con uno stile differente, optando per due look eleganti e semplici.

La conduttrice, infatti, ha indossato, dapprima, un abito al ginocchio con mini cut out sul seno di colore bianco, con disegni neri, accompagnato da un collarino al collo in tinta. In seguito, Diletta Leotta ha effettuato un cambio d’abito, optando per un vestito nero con oblò evidente sul seno e profondo spacco sulla gamba sinistra.

Peparini-Agosti è scontro. Voto: 7

Già nella seconda puntata di La Talpa, Veronica Peparini aveva mostrato tutto il suo carattere, inveendo con forza contro Orian Ichaki, per aver partecipato all’asta finale, andando contro la decisione del gruppo: “Non mi piace proprio giocare così, è veramente becero”. In apertura del terzo episodio, la coreografa è stata protagonista di un confronto molto acceso con Lucilla Agosti, che aveva difeso l’operato della modella: “Che te piace? In questo gruppo non c’è gruppo, mi dispiace, non vi credo più a nessuno… Non dici la verità su di te… Con Gilles non lo fai… Hai paura… Ti conviene farlo con me”.

La conduttrice radiofonica, però, non ha preso proprio bene le parole della compagna d’avventura, affermando che lei è scesa sul lato personale, dandole, addirittura della gatta morta: “Molto più paura di te… Io delle donne sono amica”.

Andrea Preti ha commentato lo scontro tra le due donne, affermando che La Talpa è riuscita a sabotare i concorrenti anche a livello mentale, colpendo i loro nervi. Sicuramente lo scontro tra le due ha messo del pepe nella narrazione degli eventi, ma sempre tra due donne deve nascere la prima vera scintilla?

Marina queen indiscussa. Voto: 10

Marina La Rosa potrebbe essere la Talpa dell’edizione 2024 del reality show ma, anche se non lo fosse, è di certo la regina della stagione, perché, con le sue battute sagaci, sa intrattenere il pubblico e donare dei tocchi d’ironia all’insieme. Così quando Lucilla Agosti nomina la gatta morta, lei, subito prendere parola, sentendosi chiamata in causa: “Se c’è una gatta morta sono io”.

Sempre ficcante anche con le azioni poco razionali di Alessandro Egger che lei chiama Eggerate: “Non sta bene”. Dopo che Andrea Preti ha puntato 17.450 mila euro all’asta finale, l’ex gieffina ha commentato con un semplice: “Perché? Perché è cretino”.

A parte le sue battute, Marina La Rosa ha sabotato quasi tutte le prove della serata, apparendo, sempre più, sospetta. Nella prima prova, che ha visto di diversi membri del gruppo appesi sopra a un lago, la siciliana è stata l’unica a rifiutarsi di tuffarsi: “Io ho dei problemi con i tuffi”, facendo, così, perdere ben 10.000 euro al gruppo e non portando a sostegno di questa sua scelta una motivazione valida: “Non ho intenzione di superare qua questa mia paura… Perché fare questo sforzo… Mi sarei sentita più motivata… Ti rendi conto che il gruppo non c’è”.

Nella prova seguente del wasaby, Marina La Rosa non è riuscita a mentire al gruppo e anche in quella successiva della ricerca delle monete, l’ex gieffina è stata una delle cercatrici più lente: “Marina non stai facendo i semini per i pomodori”.

Durante la puntata, in ogni caso, c’è stato spazio anche per raccontare l’amore per i suoi figli: “Da quando sono arrivati nella mia vita sono il mio pensiero fisso, dalla mattina alla sera. Io mi occupo di loro, sempre” e, in chiusura, per lanciare una nuova stoccata ad Andrea Preti: “Uomo di quelli un po’ inconsistenti”.

Egger imprevedibile. Voto: 9

Insieme a Marina La Rosa, a sorpresa, il protagonista assoluto del reality show, è Alessandro Egger con le sue Eggerate, come lanciarsi, improvvisamente in piscina vestito: “Cerco di alleggerire, facendo qualcosa di divertente”. E visto che vive a Eggerlandia, il modello è il meno sospettato del gruppo, anche se, prima della fine della puntata, Andrea Preti ha cambiato opinione su di lui, grazie all’indizio dell’amico della Talpa: “La Talpa vi propone l’armistizio”. Secondo l’attore questa frase porterebbe proprio ad Alessandro Egger, visto che a Belgrado nel 1918 è stata firmata un’importante resa.