Fonte: Ufficio stampa Mediaset Il cast de "La Talpa"

Tutto pronto per la nuova edizione de La Talpa – Who is the mole, il format di Canale 5 condotto da Diletta Leotta che torna in programmazione e porta con sé molte novità. Anche quest’anno, i concorrenti dovranno convivere tra sfide, misteri e dubbi nella ricerca della talpa, la persona che proverà a vivere indisturbata senza far scoprire la sua vera identità.

Un reality che già dalla sua prima puntata promette di regalare grandi tensioni e colpi di scena, in un format rinnovato in cui la fiducia è sempre pronta a vacillare. Ecco cosa vedremo.

“La Talpa”, le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata della nuova edizione de La Talpa si preannuncia un viaggio tra prove, tensioni e voglia di mettersi in gioco. Diletta Leotta è pronta per aprire le danze in questa nuova edizione a partire da martedì 5 novembre, lasciando spazio alle dinamiche tra i 10 concorrenti intenti a scoprire la vera identità della talpa.

Protagonisti di questa edizione sono l’attore e regista Gilles Rocca, il campione su due ruote Marco Melandri, l’ex atleta olimpica Elisa di Francisca e l’icona televisiva Marina La Rosa.

Insieme a loro, gareggeranno poi Lucilla Agosti, Andrea Preti, Orian Ichaki, Alessandro Egger, Ludovica Frasca e la coreografa Veronica Peparini insieme al compagno e ballerino Andreas Muller, che parteciperanno al gioco come un unico concorrente.

I concorrenti, arrivati in una dimora storica in provincia di Viterbo, hanno già iniziato a conoscersi, non senza il giusto pizzico di diffidenza.

Già dalla prima notte, alcuni rumori inquietanti hanno agitato i concorrenti impedendogli di dormire serenamente e accendendo la tensione. Durante il giorno, poi, il gioco della verità proposto da Marina La Rosa destabilizza i protagonisti: risatine e distrazioni accendono il temperamento di Gilles Rocca, che fin da subito sembra non riuscire a legare con Marina, già vera regina delle dinamiche.

Una condizione che però potrebbe metterla in difficoltà: Gilles sembra infatti essere la persona che al momento ha ottenuto maggiore fiducia all’interno del gruppo. Proprio per questo sarà lui a dover decidere quali anfore assegnare ai concorrenti: scrigni che conferiscono la possibilità di ottenere un’immunità per la prova o la croce di dover lasciare il programma immediatamente.

“La Talpa”, la grande prova della prima puntata

Durante il corso delle puntate, i concorrenti dovranno poi misurarsi con alcune sfide che permetteranno loro di arricchire il proprio montepremi finale. Sarà proprio la talpa a dover tramare contro di loro e, senza farsi scoprire, provare a sabotarne la buona riuscita. Nell prima puntata vedremo i concorrenti intenti a sfidare il fuoco per recuperare una serie di monete incandescenti.

Dove e quando vedere “La Talpa”

La prima puntata de La Talpa è programmata per la prima serata di martedì 5 novembre su Canale 5. Un appuntamento imperdibile che si aggiunge a quello di La Talpa Detection, la vera novità di questa edizione.

Per la prima volta in assoluto, infatti, il reality avrà vita su due diverse piattaforme. A partire da giovedì 7 novembre La Talpa Detection ci accompagnerà nell’investigazione in un formato ad hoc per Mediaset Infinity che ci terrà compagnia ogni settimana oltre alla prima serata.