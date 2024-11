Fonte: IPA Alessandro Egger

Il suo volto bambino lo conosciamo tutti, lo abbiamo visto spesso tanto quanto abbiamo guardato negli occhi il nostro compagno di banco alle elementari. È suo il sorriso che si apriva, candido, sulla confezione dei cioccolatini più amati dai bambini di tutta Europa. Alessandro Egger fu l’arcinoto “bambino della Kinder”. Oggi è cresciuto, uomo fatto e finito, è un affermato modello e un attore esperto e, per passione, anche una Drag Queen. C’è anche lui tra i concorrenti de La Talpa 2024.

Alessandro Egger, ex bambino Kinder

Alessandro Egger, oggi 33enne, nasce nel 1991 a Belgrado, in Serbia, paese da cui la sua famiglia fugge a causa della guerra. A sei anni arriva in Italia, a Como, dove rimane fino ai 19 anni, quando si trasferisce a Milano per motivi di lavoro. Seppur la sua carriera inizia appena bambino quando, ancora 13enne, diventa il volto della barrette Kinder, sostituendo il celebre Guenter Euringer che dei dolcini fu simbolo per oltre tre decenni. La madre è la nobile Cristina, Grand Dama della Real Casa Savoia e modella piuttosto nota negli Anni ’90.

La carriera da modella è proseguita fino all’alta moda. Alessandro ha posato per grandi brand come Dolce&Gabbana, Ferragamo, Zegna e Calvin Klein. Nel 2019, l’autorevole rivista maschile Men’s Health lo ha eletto “Modello dell’anno”. Alla passione per la moda, il giovane di nobili origini ha affiancato quella per la recitazione. Prima star di Disney Channel in Alex & Co., lo abbiamo in seguito visto nella fiction Un medico in famiglia – al fianco di Lino Banfi – e nelle serie The Band e Unwanted. Nel 2021 ha fatto anche part del film House of Gucci, diretto da Ridley Scott e con Lady Gaga come protagonista. Il suo primo ruolo da protagonista, invece, arriva nel 2024 con la pellicola Majoneze.

Drag Queen per passione

Tra i personaggi più cari di Alessandro c’è Alexandra, la sua versione Drag Queen nata per gioco durante il periodo di lockdown. Tutto è iniziato con una sfida su TikTok, e da quella volta Alessandro non si è più fermato. “Tutto è nato senza programmarlo, – ha raccontato – ma mi sono subito ben allineato con questo personaggio. Questo è un modo per esprimere un’altra parte di me. Ora mi scrivono le compagne e le mogli di uomini che si vestono da donna. I miei video hanno scaturito una riflessione: sono uno schiaffo all’ignoranza e alla superficialità”.

L’esperienza in televisione e l’approdo a La Talpa

Sulla confezione della cioccolata, al cinema e anche, parecchio, in televisione. Negli ultimi anni Alessandro si è fatto conoscere al pubblico italiano grazie alla partecipazione ad alcuni noti reality e game show. Il primo, nel 2017, fu Pechino Express, che l’ha visto concorrente assieme alla mamma Cristina. Nel 2022, il modello attore è stato invece tra i concorrenti dello show danzereccio Ballando con le Stelle.

Oggi è tra i concorrenti de La Talpa, l’avventuroso reality che torna sotto la guida di Diletta Leotta. A guardarlo da casa e fare il tifo per lui c’è Madalina Doroftei, modella e ingegnera rumena sua fidanzata – e socia in affari – da quasi dieci anni.