House of Gucci, Lady Gaga non era la prima scelta: 6 curiosità sul film

Moda, scandali e potere sono gli ingredienti di "House of Gucci", la pellicola di Ridley Scott in cui Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani

House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott e uscito nel 2021, è stato uno degli eventi cinematografici più attesi. Basato sulla storia vera della famiglia Gucci e sull’omicidio di Maurizio, il film ha catturato l’immaginazione del pubblico grazie a un cast stellare e a una trama che intreccia moda, potere e scandali, ma non senza qualche critica. Ecco alcune curiosità che rendono questo film ancora più affascinante.

“House of Gucci”: Lady Gaga non era la prima scelta

Ispirato a The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, il libro scritto da Sara Gay Forden, House of Gucci racconta la storia di Patrizia Reggiani, una donna che, tra ambizione e determinazione, sposa Maurizio Gucci e, nel 1995, pianifica il suo omicidio.

Una storia avvincente, fatta di complotti sullo sfondo del mondo della moda, interpretata da due attori straordinari: Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani e Adam Driver in quelli di Maurizio Gucci.

Uno dei punti di forza del film è l’interpretazione intensa e magnetica di Lady Gaga, che incarna una figura complessa e controversa. Prima di sceglierla come protagonista, però, Ridley Scott aveva valutato altre attrici per il ruolo di Patrizia: tra queste, pare ci fosse anche Angelina Jolie. Lo stesso è accaduto per il ruolo di Maurizio Gucci: inizialmente si era pensato a Leonardo DiCaprio. Alla fine, la scelta è ricaduta su Gaga e Driver per la loro capacità di esprimere al meglio la complessità dei personaggi.

“House of Gucci”: curiosità sul film di Ridely Scott

Lady Gaga e il (non) rapporto con Patrizia Reggiani

Per immergersi al meglio nel personaggio di Patrizia Reggiani, Lady Gaga ha studiato moltissimo, utilizzando documenti pubblici per rendere la sua interpretazione coerente e di impatto. Tuttavia, non ha mai voluto incontrare la vera Patrizia, che si è lamentata del fatto di non essere stata contattata dall’attrice.

Gaga ha spiegato che non voleva sentirsi influenzata dall’idea che lei stessa si era costruita del personaggio, una scelta che le ha permesso di dare un tocco personale sul set. Una delle frasi iconiche del film – “Father, Son, and House of Gucci” – è stata infatti completamente improvvisata da lei e ha poi conquistato il pubblico.

Un set itinerante tra località mozzafiato

Il film è stato girato in diverse location, tra cui Roma, Milano, il Lago di Como e le Alpi. Le riprese hanno fatto tappa in alcune delle più affascinanti destinazioni italiane, regalando alle scene un tocco di eleganza e autenticità.

La trasformazione di Jared Leto in Paolo Gucci

Jared Leto è noto per le sue trasformazioni estreme, e House of Gucci non fa eccezione. Per il ruolo di Paolo Gucci, Leto è stato sottoposto a ore di trucco ogni giorno, trasformandosi completamente. Pare che alcuni membri del cast non lo abbiano riconosciuto la prima volta che lo hanno visto sul set.

Una trasformazione fisica sottile ma efficace

Anche se il suo personaggio non richiedeva una trasformazione fisica enorme come quella di Jared Leto, Adam Driver ha lavorato per far emergere sottili cambiamenti nel suo aspetto fisico durante il film. Man mano che Maurizio diventa sempre più coinvolto nel controllo dell’azienda, Driver ha modificato la sua postura, il modo di muoversi e la gestualità per trasmettere il senso di potere crescente del personaggio.

Un lavoro fatto per un’interpretazione che Adam ha raccontato come la più difficile per lui: “In qualche modo, House of Gucci è stato il più difficile. Non vivo nello stesso mondo di Maurizio Gucci. Il modo in cui raccoglie le cose che sono preziose e le scarta, il modo in cui è l’uomo più elegante: quelle qualità erano interessanti”.

Realtà e finzione

Come spesso accade nei film ispirati a storie vere, non tutto ciò che appare sullo schermo rispecchia perfettamente la realtà. Ad esempio, Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani si sposarono il 28 ottobre 1972 nella Chiesa di San Sepolcro a Milano, ma nel film la cerimonia è ambientata qualche anno dopo e girata a Roma. Inoltre, Patrizia Reggiani non ha mai lavorato come contabile nell’azienda del padre, come invece viene mostrato nella pellicola.