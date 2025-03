Fonte: IPA House of Gucci

House of Gucci, un nome che è tutto un programma. E non ci riferiamo in questo caso al film con Lady Gaga, ma alla vera e propria residenza che fu di Aldo Gucci e che del patron della casa di moda replica l’ineguagliabile eleganza. È detta House of Gucci la splendida villa, ubicata a 10 minuti dal centro di Roma, immersa in un verde giardino (con tanto di piscina) che un fortunato acquirente potrà oggi rendere propria alla modica cifra di 11,7 milioni di sterline, pari a circa 14 milioni di euro.

La splendida House of Gucci

Non possiamo al momento avanzare una proposta di acquisto, ma perché non sognare un po’, ammirando le incredibili immagini e ripercorrendo la storia di quella che è denominata House of Gucci. Era il 1940 quando Aldo Gucci la acquistò, trasferendosi da Firenze a Roma per espandere l’azienda di famiglia nella capitale. Aldo Gucci la costruì da zero (i lavori vennero completati nel 1951) assieme alla moglie inglese Olwen Place. In suo onore l’architettura è stata arricchita da dettagli squisitamente britannici, come i tipici bovindo delle facciate.

Aldo e Olwen ci vissero per anni, assieme ai figli che, una volta sposatisi, si trasferirono lì assieme ai rispettivi coniugi. Per far stare comoda l’intera famiglia, Aldo Gucci costruì in seguito una seconda villa, che fu donata a uno dei suoi figli agli inizi degli Anni ’60. Per decenni, la famiglia modaiola trascorse lì tutte le feste, godendosi la pace offerta dall’immenso giardino, che lascia fuori il caos di Roma. Ma le dimore di certo non mancano loro, altrettanto da sogno quella sul lago di Como.

La villa da 14 milioni di euro

Più che una villa è un parco, con una superficie totale di 10mila metri quadrati. Che si stagliano tutti dietro il grande cancello, da cui parte il grande viale circondato da alberi che conduce dritto all’ingresso della villa padronale. Chi arriva in macchina beneficia di un ampio garage privato e di uno spazio esterno coperto. Nel giardino, decorato da statue di stile classico, anche una grande piscina con tanto di bagni e spogliatoi.

La villa, divisa in 4 piani, conta 12 camere da letto e altrettanti bagni. Al piano terra, l’ingresso è maestoso, con al centro una scala in legno a forma di conchiglia. La luce del giardino entra dai grandi bovindo del soggiorno, mentre il secondo salone fa da cornice a un antico pianoforte a coda. Concludono l’area giorno una sala da pranzo, uno studio e l’immancabile bagno per gli ospiti. Sul livello del giardino si affacciano la grande cucina, una divertente sala giochi con tavolo da biliardo e le aree di servizio: la zona lavanderia e le tre stanze, bagno e garage riservati al personale di servizio.

Salendo al primo piano si trova la prima camera da letto, quella padronale e più grande, con grandi finestre vista giardino, due bagni en suite e due cabine armadio. Sullo stesso piano altre camere da letto, tutte provviste di bagno privato. Ancor più su al secondo piano (ma nessuna fatica, tutti i piani sono collegati da un ascensore) si trova il salotto panoramico, dove sedersi di fronte al camino ammirando l’unico panorama dei tetti di Roma. Allo stesso livello un’altra camera con bagno e, ciliegina sulla torta, un’ancor più elevata e splendida terrazza panoramica.

E non è finita qui. Conclude la proprietà una seconda villa da circa 900 metri quadrati, su tre livelli e circondata da 3.000 metri quadrati di giardino con serra. Un bonus che costerà caro ai futuri proprietari, perché completamente da ristrutturare.