IPA Demi Moore

Dopo New York e Londra è la volta di Milano. La Fashion Week è infatti ufficialmente iniziata e ad inaugurarla sono state tantissime star, riunite sul red carpet per Gucci in occasione della presentazione del film The Tiger.

Il debutto di Demna Gvasalia

L’evento è stato l’occasione per il debutto di Demna Gvasalia, arrivato da pochissimo alla direzione creativa di Gucci. L’ex designer di Balenciaga ha sorpreso tutti con un concept nuovo e decisamente fuori dagli schemi. Ha infatti scelto di presentare la collezione La Famiglia con un cortometraggio intitolato The Tiger e firmato da Spike Jonze e Halina Reijn. A recitare nella pellicola moltissime star, divenute muse del creativo e della maison.

Classe 1981, Demna è originario di Sukhumi, in Georgia occidentale. Nato da madre russa e padre georgiano è cresciuto in una famiglia allargata. Aveva 12 anni quando la guerra civile arrivò nel paese, spezzando la sua adolescenza e costringendo tutta la famiglia a fuggire. Nel 1993 Demna arrivò prima in Ucraina, poi in Russia, sino a stabilirsi a Düsseldorf nel 2000. Il suo futuro nel mondo finanziario sembrava già segnato quando la passione per la moda prevalse, portandolo su una strada del tutto nuova.

Nel 2006, poco dopo il diploma alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa, venne notato da Walter Van Beirendonck, capo del dipartimento Moda dell’accademia, che lo sceglie per collaborare con lui. Nel 2014 fondò la sua etichetta di abbigliamento con il fratello Guram e alcuni amici, ottenendo da subito un immediato successo. Il resto è storia: la nomina come direttore creativo di Balenciaga e in seguito la scelta di passare a Gucci, portando tutta la sua creatività e il suo spirito da outsider. “Ho passato la vita a lottare per il diritto di essere chi sono. Mi rifiuto di essere definito dai pregiudizi altrui. E lo stesso vale per i miei abiti”, ha spiegato a Repubblica, chiarendo la sua filosofia.

Le star sul red carpet di The Tiger

La premiere di The Tiger è stata animata da tantissime celebrity che hanno sfilato sul red carpet. A brillare sul tappeto rosso Demi Moore che a 63 anni è più bella che mai. L’attrice, che nel film interpreta Barbara Gucci, ha incantato tutti con un lungo abito dorato, caratterizzato da ricami e perline. Un look magnetico e abbagliante, arricchito da pumps con frange gioiello.

Favolosa anche Gwyneth Paltrow che per l’occasione ha scelto una blusa con cravatta e gonna midi a trapezio, arricchita da cintura e stivali alti. Un outfit elegante e chic, arricchito con il monogramma GG. Fra gli ospiti dell’evento anche Ghali, Lila Moss e Serena Williams, senza contare la bellissima Valeria Golino. L’attrice è apparsa alla premiere con indosso un abito a tunica fluttuante, con logo e piume di struzzo. Stupenda pure Isabella Ferrari che per l’occasione ha voluto omaggiare Gucci con un completo di pelle caratterizzato da mini gonna e un maxi bomber a cui ha aggiunto occhiali da sole oversize, décolleté metallizzate e una borsa in pelle.