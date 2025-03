Demna Gvasalia, chi è il nuovo direttore creativo di Gucci

Fonte: Getty Images Demna Gvasalia

Un nuovo colpo di scena nel mondo patinato dell’Alta Moda. Dopo l’addio di Donatella Versace alla direzione del brand di famiglia, Gucci ha annunciato il nome del nuovo direttore creativo del marchio: si tratta di Demna Gvasalia, stilista georgiano già a capo dello stile di Balenciaga dal 2015.

Chi è Demna Gvasalia, il nuovo direttore creativo di Gucci

Un annuncio a sorpresa. Dopo l’addio di Sabato De Sarno, che aveva raccolto il pesante testimone di Alessandro Michele, il brand Gucci ha scelto Demna Gvasalia come nuovo direttore creativo del brand. La notizia è arrivata con un post sulla pagina ufficiale della maison della doppia G e quello del marchio Kering, in cui è apparso un selfie dello stilista georgiano con le sue prime dichiarazioni: “Sono entusiasta ed emozionato di entrare a far parte della famiglia Gucci. È per me un onore intraprendere questo nuovo progetto del marchio che rispetto profondamente e ammiro da tanto tempo. Non vedo l’ora di scrivere insieme a Stefano e a tutto il team un nuovo capitolo della storia straordinaria di Gucci”.

Demna Gvasalia è un apprezzato designer georgiano, noto al grande pubblico poiché ricopre il ruolo di direttore creativo per Balenciaga dal 2015. Lo stilista inizierà ufficialmente la sua avventura con il marchio italiano a luglio 2025. Prima che fosse ufficializzato il suo arrivo a Gucci, si era parlato di una possibile direzione di Hedi Slimane e di Dario Vitale, che nelle ultime ore ha invece preso il posto di Donatella Versace alla guida del suo brand di famiglia.

Demna Gvasalia: carriera, premi e collaborazioni

Nato nel 1981 a Sokhumi da madre russa e padre georgiano, Demna Gvasalia abbandonò la sua città natale a causa della guerra civile del 1991-93: con la sua famiglia, si stabilì prima a Tiblisi, poi in Ucraina e Russia e, successivamente, arrivò a Dusseldorf. Nonostante l’iniziale sogno di diventare banchiere, abbandonò gli studi finanziari per dedicarsi alla moda: si trasferì in Belgio, e qui si laureò presso l’Accademia reale di Belle Arti. Il suo ingresso nel mondo del fashion avvenne nel 2009 grazie a Maison Margiela, in cui assunse il ruolo di assistente di Martin Margiela.

Tre anni più tardi, approdò da Louis Vuitton al fianco di Marc Jacobs, ma decise di abbandonare il ruolo per fondare il suo marchio Vetements e iniziare la collaborazione con il gruppo di lusso Kering. Nel 2015, fu scelto come direttore artistico del gruppo Balenciaga, raccogliendo il testimone di Alexander Wang: questo ruolo, ricoperto fino ad oggi, ha regalato a Gvasalia molti riconoscimenti. Tra i più importanti, si citano l’International Award ai CFDA del 2017 e l’Accessories Designer of the Year ai Fashion Awards del 2018.

Nella sua carriera, Gvasalia ha stretto importanti collaborazioni con Kim Kardashian, da lui scelta come testimonial del brand Balenciaga, e Kanye West, con cui ha realizzato una capsule collection di successo. Lo stilista ha inoltre cercato, anche attraverso le sue collezioni, di sensibilizzare il grande pubblico sui crimini di guerra commessi contro il popolo georgiano, e ha pubblicamente supportato la causa dell’Ucraina dopo l’invasione russa del 2022.