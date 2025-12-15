George Clooney: “Non bacerò più ragazze sul set”. Il patto con Amal

IPA George Clooney, niente più baci sul set dopo un "patto" con la sua Amal

Dimenticate le commedie romantiche in cui si lasciava andare ad appassionati baci con le colleghe attrici: George Clooney ha appeso la laurea da latin lover al chiodo. Tutto sarebbe scaturito da una discussione con la sua Amal, quando ha compiuto 60 anni. Non bacerà più le ragazze sul set, ha ammesso a un giornalista del Daily Mail.

Niente più baci romantici per George Clooney

Nella carriera di George Clooney, baci e scene romantiche hanno avuto un certo peso. Non che si basi interamente su questi, s’intende. Ma è impossibile non ammettere che abbiano contribuito a cucirgli addosso l’abito da rubacuori dal fascino irresistibile.

Adesso, però, l’attore ha detto basta. Dimentichiamo le scene alla Ticket to Paradise, in cui si lascia andare a effusioni con la collega (e amica) Julia Roberts, o a quanto abbiamo visto sul grande schermo in Prima ti sposo, poi ti rovino, Un giorno per caso e Out of sight – Gli opposti si attraggono, in cui bacia rispettivamente le splendide Catherine Zeta-Jones, Michelle Pfeiffer e Jennifer Lopez.

Tutto sarebbe dipeso, per sua stessa ammissione, da una decisione maturata dopo una discussione con la moglie Amal, con cui è sposato dal 2014. Oggi l’attore ha 64 anni, allora ne aveva appena compiuti 60: “Ho cercato di seguire la strada di Paul Newman: ‘Ok, bene, non bacerò più una ragazza’“, ha spiegato a Richard Eden, giornalista del Daily Mail.

“Quando ho compiuto 60 anni, ho parlato con mia moglie. Le ho detto: ‘Guarda, posso ancora giocare a basket con i ragazzi. Gioco con ragazzi di 25 anni’. Posso ancora resistere, sono in forma. Ma tra 25 anni ne avrò 85. Non importa quante barrette di cereali mangi, quello è un numero reale”, ha aggiunto.

L’equilibrio tra carriera e famiglia

L’intenzione di George Clooney non è, ovviamente, abbandonare il proprio lavoro. Attore ma anche regista, continua a essere attivo in tal senso e, adesso che ha raggiunto una certa maturità artistica e personale, è più semplice conciliare carriera e vita privata.

In una precedente intervista al Times, Clooney aveva spiegato di aver avuto figli tardi proprio per potersi permettere “il lusso” di trascorrere più tempo con loro. All’inizio della carriera – la sua, ma in generale quella degli attori – ricevere pressioni è all’ordine del giorno e trovare un equilibrio tra lavoro e famiglia non è affatto semplice. Sono tempi in cui, purtroppo, sei giovane e spesso ti ritrovi costretto a sacrificare la seconda.

Con la sua tanta esperienza alle spalle e una sostanziosa sicurezza finanziaria, può essere più esigente sui progetti da intraprendere, mentre all’inizio non aveva alcun controllo su questo. Clooney ha fatto l’esempio di uno dei suoi primi ruoli da protagonista sul grande schermo: “Ricordo quando ho ottenuto Batman & Robin nel 1997: ho chiamato i miei amici e abbiamo urlato perché all’epoca avevo fatto solo un film in studio, quindi per me è stata una grande svolta. Certo, allora non capivamo che sarebbe stato un film terribile”.

Tanto lavoro, tanta fatica. Adesso è tempo di raccogliere i frutti di questo successo, rivolgendoli a ciò che ha di più prezioso: Amal e i loro figli, i gemelli Ella e Alexander. Lui e la sua famiglia hanno abbandonato lo sfarzo e il glamour di Los Angeles, preferendo trasferirsi in una fattoria in Francia, perché ritiene che vivere lontano dai riflettori sia per loro una vita decisamente migliore: “Ero preoccupato all’idea di crescere i nostri figli a Los Angeles, nella cultura di Hollywood. Avevo la sensazione che non avrebbero mai avuto una vita equa – ha spiegato a Esquire -. (…) A loro non importa un fico secco della fama. Non voglio che vengano paragonati ai figli famosi di qualcun altro”.