Alessia Marcuzzi torna a condurre un reality show: tutto su The Traitors

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Novità lavorative per Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana torna alla guida di un reality show, genere televisivo che l’ha vista protagonista per un lungo periodo a Mediaset, tra Grande Fratello e Isola dei Famosi. Dopo l’intrattenimento dell’ultimo periodo in Rai, prima a Boomerissima e poi a Tale e Quale Show, la Pinella è stata ora scelta da Prime Video per guidare la prima edizione italiana di The Traitors, un format molto simile a La Talpa, attualmente in onda su Canale 5 con Diletta Leotta.

Alessia Marcuzzi è la conduttrice di The Traitors

La rivelazione arriva da Dagospia: “Mediaset ha ammazzato La Talpa? Amazon su Prime Video prova l’operazione The Traitors, format molto simile, con i Vip che cercano i traditori in un castello. Stessa produzione (Fremantle) e alla conduzione arriverà l’ex regina dei reality del Biscione: Alessia Marcuzzi. Le registrazioni sono in corso in questi giorni in Trentino“.

Una conferma implicita è arrivata dal profilo Instagram della Marcuzzi: la presentatrice ha condiviso alcune storie in cui si trova in un resort a Predaia, in provincia di Trento. Qui, tra l’altro, ha festeggiato il suo 52esimo compleanno, circondata da collaboratori fedeli e amorevoli.

Alessia Marcuzzi ha dunque deciso di tornare ai reality show, genere che conosce bene e che l’ha vista protagonista per oltre un decennio su Canale 5. In passato è stata al timone per un lungo periodo del Grande Fratello, più precisamente dal 2009 al 2015. Successivamente, dal 2015 al 2019, ha guidato L’Isola dei Famosi.

Nel 2020, complice anche la pandemia, Alessia Marcuzzi ha scelto di lasciare Mediaset – e momentaneamente la tv – per ricaricare le pile e cercare nuove opportunità lavorative.

Come funziona il reality show The Traitors

The Traitors è un reality show psicologico che coinvolge un gruppo di persone famose in un gioco di intrighi e inganni. I partecipanti sono suddivisi in squadre e devono completare delle missioni per accumulare un montepremi in denaro. Fra i concorrenti, però, si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per fare in modo di tenersi per sé il montepremi finale. Il gruppo intanto proverà a individuare ed eliminare i traditori, la cui identità è però, appunto, sconosciuta.

Se almeno un traditore arriva alla fine del gioco, allora terrà per sé l’intero montepremi. Se invece tutti i traditori saranno smascherati, i partecipanti rimasti in gioco potranno dividersi il premio in denaro in modo equo. Dopo il lancio nei Paesi Bassi su RTL4 nel 2021, The Traitors ha riscosso grande successo internazionale con oltre venticinque adattamenti e svariate stagioni prodotte. La versione italiana è prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2025.

Al momento non è stata ancora svelata una data d’inizio della trasmissione così come non si conosce il cast. Nelle scorse settimane il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto i nomi di presunti concorrenti che sarebbero stati provinati: Alice Campello (ex moglie di Alvaro Morata), le influencer NewMartina e Samara Tramontana e il cantante LDA, il figlio di Gigi D’Alessio che qualche anno fa ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Per ora, però, nessuna ufficialità.