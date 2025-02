Alessia Marcuzzi torna in tv con un nuovo show: la scommessa di Obbligo o verità

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, il nuovo programma

Il lunedì sera di Rai2 si accende con una nuova avventura televisiva. Il 24 marzo 2025 debutta Obbligo o Verità, un varietà che segna il ritorno di Alessia Marcuzzi al centro della scena. Prodotto da Fremantle, il format rompe gli schemi con un mix esplosivo di talk, sfide surreali e momenti di puro intrattenimento.

Dopo aver lasciato il segno come giurata a Tale e Quale Show e la coconduzione nell’ultima serata di Sanremo, AlessiaMarcuzzi si riprende il prime time con un progetto tutto suo. Inizialmente destinata a condurre Surprise Surprise, rivisitazione del format britannico che ha dato vita a Carramba che Sorpresa, la conduttrice ha scelto invece un’opzione più audace e imprevedibile, perfetta per il suo stile.

Il format: confessioni senza freni e prove senza sconti

Il cuore dello show riprende lo spirito del celebre gioco di società, ma lo trasforma in un’arena televisiva in cui gli ospiti non possono nascondersi. Ogni puntata, dieci protagonisti si trovano davanti a domande implacabili o prove imprevedibili, il tutto deciso da un generatore casuale pronto a spiazzarli. Nessuno potrà sfuggire alla regola non scritta: o ti esponi, o fai qualcosa di memorabile.

L’adattamento italiano riprende alcuni elementi della versione francese andata in onda nel 2016 su TF1 con la conduzione di Alessandra Sublet, ma con una marcia in più. Oltre alle sfide e alle risposte senza filtri, la trasmissione introdurrà una “tavola aperta” che vedrà protagonisti volti di spicco, pronti a confrontarsi su argomenti che vanno ben oltre il semplice intrattenimento. Non si parlerà solo di spettacolo, ma anche di cultura, attualità e tutto ciò che può dare vita a conversazioni inaspettate e irriverenti.

Il confronto diretto con Alessia Marcuzzi

Il programma non si ferma alle semplici sfide, ma alza la posta con un confronto diretto senza rete. Ogni ospite si troverà davanti ad Alessia Marcuzzi per un faccia a faccia che non concede vie di fuga. Domande ficcanti, risposte senza copione e quell’imprevedibilità che trasforma un’intervista in un match senza esclusione di colpi. Non solo leggerezza, ma anche momenti di verità scomoda, perché in questo gioco il filtro è l’unica cosa che non è prevista.

Gli ospiti attesi

Il cast delle cinque puntate sarà un pot-pourri di volti noti e outsider sorprendenti. Non solo showbiz e palcoscenico, ma anche sportivi che sanno tenere il fiato sul collo, scrittori con la battuta pronta, influencer sempre sul pezzo e giornalisti che, per una volta, dovranno rispondere anziché domandare. Ogni serata sei protagonisti dovranno scegliere se raccontarsi senza filtri o affrontare prove da antologia, tra scivoloni esilaranti e verità che non sempre fanno comodo.

Durante il promo trasmesso in diretta, la conduttrice ha regalato un assaggio della sua ironia tagliente: “Scusate, ma obbligo non si può?”, anticipando il clima pungente e divertente dello show che la vedrà protagonista nei prossimi mesi.

Tra irriverenza e rivelazioni

Il nuovo show di Rai2 vuole scrollarsi di dosso la polvere delle solite prime serate e portare qualcosa di totalmente imprevedibile. Un gioco che non è solo gioco, un talk che non è solo talk. Tra battute taglienti e momenti in cui gli ospiti dovranno davvero mettersi a nudo, lo spettacolo promette scintille. Nessuna barriera, nessuna formula preconfezionata: il pubblico sarà trascinato in un vortice di situazioni assurde e rivelazioni spiazzanti. L’appuntamento con Obbligo o verità è fissato per cinque lunedì consecutivi, con l’intento di ribaltare ogni certezza su cosa significhi fare intrattenimento in prima serata.