Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Un nuovo corso della sua carriera in Rai, un programma nuovo su Prime Video e la voglia di mettersi in gioco sul palco più importante della tv. Alessia Marcuzzi è un fiume in piena e non ci pensa proprio a mettersi in un angolo, nemmeno dopo l’addio a Mediaset avvenuto inaspettatamente a 50 anni. È un vero e proprio vulcano di idee e, tra tv e progetti personali, trova anche il tempo per pensare alle persone a cui vuole bene. Il suo concetto d’amore oggi è molto cambiato, e così il suo 2025 è iniziato all’insegna dei nuovi obiettivi da raggiungere con un occhio puntato verso il Festival di Sanremo.

Alessia Marcuzzi, perché ha lasciato Mediaset

È un capitolo che si è lasciata alle spalle ma che ha inevitabilmente segnato la sua carriera. Alessia Marcuzzi è stata un volto Mediaset per moltissimi anni e, oggi che in Rai ha trovato un suo posto, svela i motivi che l’avevano portata a una decisione così importante per il suo percorso artistico: “A 50 anni è tempo di bilanci, lavoravo senza sosta da quando ne avevo 17. Non c’è stato nessuno strappo con Mediaset, ma è stata una scelta dovuta al momento, una scelta fatta in nome di quella libertà di cui parlavo prima”.

E aggiunge: “Volevo concedermi la possibilità di condurre i programmi che mi piacciono, non volevo rimanere legata ai reality, volevo cambiare, sentivo che dovevo scegliere dei programmi diversi, scriverne uno mio come è stato per Boomerissima, o fare cose che Canale 5 non aveva in mente per me. Avevo voglia di progetti più affini a quella che sono oggi”, ha svelato a Corriere della Sera.

Dopo la prima esperienza come giudice al posto di Loretta Goggi a Tale e quale show, Alessia Marcuzzi è attesa su Rai2 alla conduzione di un format francese e a quella di The Traitors, su Prime Video, impegni per i quali si è detta molto felice: “Un tempo aspettavo i dati con le farfalle nello stomaco, molte volte hanno aiutato anche la mia autostima. Oggi invece sono più serena, ho due aziende — una di skin care e una di borse — che vanno bene, lavorativamente parlando sono appagata. Certo ammetto che è una felicità estrema non dover aver a che fare con gli ascolti!”.

Il sogno del Festival di Sanremo e l’amore

Il cast artistico di Sanremo 2025 non è stato ancora svelato ma Carlo Conti ha già spiegato che sarà affiancato da una co-conduttrice – o un co-conduttore – in ognuna delle 5 serate in diretta su Rai1 dall’11 al 15 febbraio. Non è quindi detto che una di queste non sia Alessia Marcuzzi. Lei, dopotutto, si dice già pronta: “Chi pensa che il Festival di Sanremo non lo sia? Lo guardo tutti gli anni, con un gruppo di ascolto, con tanto di biglietti e votazioni per i cantanti in gara. Una cosa seria. Visto che gli ultimi due anni l’ho fatto al freddo con Fiorello, l’unica cosa che chiederei è di farlo all’Ariston, al calduccio”.

E l’amore? “Sono felicemente single. Sto bene, circondata dall’amore di tante persone che mi amano”, ha spiegato, ma ha anche rivelato di essere estremamente protettiva con la sua famiglia che desidera tenere al riparo da facili pettegolezzi: “Ho una famiglia da tenere insieme — anzi varie famiglie perché sono madre di due ragazzi avuti da due papà diversi. Siamo fortunati ad andare tutti d’accordo, mi impegno tanto a tenere unita questa famiglia allargata così bella. Quindi non mi piace quando stravolgono quello che dico e questo interferisce sulla mia vita privata”.