Da due anni la presentatrice non è più al timone di alcun programma televisivo ma non è di certo rimasta con le mani in mano

Fonte: IPA Barbara D'Urso

Si è sempre dichiarata una combattente e col tempo lo sta dimostrando. Barbara D’Urso è ormai lontana dalla televisione da due anni, non è più al timone di un programma di rilievo, non è più la regina di Mediaset. Ma nonostante tutto non si è mai scoraggiata, anzi si è rimboccata le maniche. E in attesa di ricevere una chiamata importante, magari dalla Rai come si vocifera in questi giorni, si sta dedicando anima e corpo ad una nuova attività lavorativa.

Barbara D’Urso cambia lavoro

Anche se lontana dal piccolo schermo, Barbara D’Urso non resta di certo con le mani in mano. Sta portando avanti con successo la sua B&Fable, la società di eventi inaugurata nel 2023 con l’amica ed event planner professionista Francesca Caldarelli Liuzzi. Di recente Carmelita si è occupata di un evento glamour a Napoli, dal titolo Primavera & Sushi.

Alla serata, curata in ogni più piccolo particolare, erano presenti anche due volti noti di Uomini e Donne: l’ex tronista Lavinia Maura e l’ex corteggiatrice Raffaella Scuotto. Tutte le ospiti erano vestite di rosa e rosso e hanno particolarmente apprezzato l’evento. Una cena in mood orientale sui tetti del capoluogo campano; origami come portabacchette e vantagli come menù.

“Un applauso a noi stessi per l’amore che tutti quanti ci abbiamo messi”, ha detto la D’Urso con orgoglio sui social che, per l’occasione, è tornata nella sua città natale. Con lei anche la fidata Angelica, sua storica assistente e migliore amica.

In passato Barbara non ha nascosto che ad occuparsi maggiormente di questi eventi è sempre stata la sua socia ma nell’ultimo periodo pure lei ha dato un contributo importante, come dimostra appunto l’ultimo party.

“Abbiamo messo su eventi a Milano, ma anche in Sicilia e ora (perché no?) mi piacerebbe farne in tutto il Sud, soprattutto a Napoli”, ha dichiarato qualche mese fa Barbarella.

Quando torna in tv Barbara D’Urso

A due anni dalla clamorosa rottura con Mediaset, per volere di Pier Silvio Berlusconi, il futuro lavorativo di Barbara D’Urso è ancora avvolto nel mistero. Ad eccezione di un’intervista a Domenica In e un’ospitata a Ballando con le Stelle, la presentatrice si è praticamente tenuta alla larga dalla televisione. Più volte ha annunciato un suo ipotetico ritorno che però non è ancora diventato realtà.

Di recente si è vociferato di un ritorno in Rai, dove ha debuttato da ragazzina come valletta, ma i vertici starebbero ancora valutando in quale fascia oraria. C’è chi ha pensato ad una prima serata e chi invece di inserire Carmelita a Domenica In, al posto di Mara Venier, ma la conduttrice veneziana sembra propensa a restare un altro anno al timone del suo programma di successo.

Che la sua possibilità di rientrare in tv come conduttrice Rai sia effettivamente una imminente realtà o meno, quel che è certo è che Barbara D’Urso ha fatto, a modo suo, la storia della tv italiana.

Una personalità che ha saputo raccogliere parecchi consensi e che ancora oggi vanta una fanbase non indifferente, che sicuramente potrebbe continuare a seguirla con affetto anche fuori da Canale 5.