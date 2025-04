Barbara D’Urso pronta al ritorno in tv? La possibilità Rai

Secondo alcune indiscrezioni, Barbara D’Urso potrebbe davvero tornare in tv: questa volta, però, in Rai. Dove potremmo vederla

Fonte: IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso potrebbe davvero essere pronta a tornare a fare compagnia al suo pubblico. L’ex conduttrice Mediaset, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe spegnere una scia di silenzio dopo due anni dal divorzio professionale con il palinsesto del cuore e, forse, tornare in Rai.

Un’indiscrezione che, dopo una serie di rumors rispetto al suo futuro in tv già ben radicati nel corso degli ultimi mesi, riprende la questione nominando alcune possibili strade percorribili per Barbara.

Barbara D’Urso pronta per un programma Rai?

Dopo anni di stop e una serie di rumors, Barbara D’Urso sembrerebbe davvero pronta a tornare in tv. La conduttrice e signora del pomeriggio di Mediaset, ormai fuori dalla conduzione dei programmi della rete dal 2023 nonostante un affetto immutato dei tanti spettatori che hanno saputo apprezzarla nel corso degli anni, pare essere in lizza per un nuovo incarico, questa volta in Rai.

Ad annunciarlo un’indiscrezione di Dagospia, una delle molte uscite degli ultimi tempi in merito al futuro della ormai ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque. Secondo il portale, infatti, dopo anni di silenzio televisivo e titubanza delle reti nell’accettare Barbara D’Urso all’interno del proprio cast anche per via della grande importanza di Mediaset, la Rai starebbe davvero pensando a un modo per poterla includere all’interno del proprio palinsesto.

Una mossa che, tra programmi forse non troppo riusciti e ascolti tv oscillanti, potrebbe davvero aiutare la Rai a ottenere una fetta di pubblico, quella ancora molto fedele alla reginetta della tv, non indifferente.

Sempre Dagospia ha poi chiarito alcune presunte possibilità prese in considerazione dalla Rai: “La prima idea era uno show in prima serata ma, al di là del giudizio sulle smorfie e cuoricini della Regina del Trash, il vertice Rai è ben consapevole che una D’Urso in palinsesto vuol dire fare una pessima sgarberia a un Pier Silvio che gentilmente ha dato via libera alla presenza all’Ariston di Gerry Scotti, ma soprattutto ha evitato di opporre al Festivalone le trasmissioni di punta del Biscione, dando una settimana di riposo alla “sanguinaria” dello share, Maria De Filippi” spiega il portale.

Ci sarebbe, però, una seconda gustosa seconda possibilità per la D’Urso: l’intoccabile conduzione di Domenica In. “La seconda idea, che sta sempre più frullando al duplex Rossi-Mellone per arruolare la Reietta del Biscione, è la conduzione dello show pomeridiano Domenica in. Trono occupato con buon successo di ascolti da Mara Venier che, una volta sondata sul suo futuro, ha fatto sapere a chiare note che non intende mollare: vuole restare ancora una stagione alla guida di Domenica in”.

Barbara D’Urso e il “dopo Mediaset”

Che la sua possibilità di rientrare in tv come conduttrice Rai sia effettivamente una imminente realtà o meno, quel che è certo è che Barbara D’Urso ha fatto, a modo suo, la storia della tv italiana. Una personalità, la sua, che ha saputo raccogliere parecchi consensi e che ancora oggi vanta una fanbase non indifferente, che sicuramente potrebbe continuare a seguirla con affetto anche fuori da Mediaset.

Nonostante questo, per lei gli ultimi due anni sono stati tutt’altro che rosei: difficilissimo vederla in tv, eccetto che per una serie ospitate e la sua esibizione a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte.

La motivazione , però, non è certo da ricercare nella sua capacità di tenere incollati gli spettatori al piccolo schermo. Probabilmente per le reti è davvero difficile decidere di adottare un peso massimo della tv che per anni è stato volto fisso di un palinsesto riconoscibilissimo: la verità, però, è che la determinazione non le manca e che, se queste indiscrezioni si rivelassero realtà, Barbara potrebbe davvero essere pronta a riprendersi la sua fetta di amato pubblico.