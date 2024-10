Barbara D’Urso, cosa danza sulla pista di Ballando con le stelle

Fonte: IPA Barbara D'Urso

La conferma c’è, il brano scelto pure. Barbara D’Urso è pronta a scendere in pista nelle vesti di ballerina per una notte a Ballando con le stelle del 5 ottobre, proprio come ha annunciato la conduttrice Milly Carlucci che pare la stesse corteggiando ormai da moltissimi anni. Ora che Carmelita è libera da altri impegni, ha rotto gli indugi e si è decisa a fare questo passo, è proprio il caso di dirlo, per il quale avrebbe pure curato tutto nei minimi dettagli. E così, a distanza di pochi giorni dal suo debutto sulla pista, emergono altri particolari della sua calata su Rai1 che iniziano ad avere una certa rilevanza.

Cosa danza Barbara D’Urso a Ballando: la scelta del brano

Stando a quanto riporta DavideMaggio, pare che sia già noto il brano con il quale Barbara D’Urso avrebbe scelto di mettersi alla prova come ballerina. La decisione finale sarebbe ricaduta su All of me di John Legend nella versione spagnola Todo de me, quasi a sottolineare come la danza esprima bene una parte importante del suo essere. La conduttrice si allena infatti ogni giorno in sala da ballo, o comunque spesso, come emerge dalle stories di Instagram che è solita pubblicare a favore dei suoi follower.

Il ritmo del brano suggerisce anche quale potrebbe essere il tipo di ballo. Non è infatti difficile scommettere su un valzer o su una coreografia di freestyle, ideata sul momento dal coreografo chiamato a guidarla in quest’avventura che di certo durerà pochi minuti e per la quale pare che sia stata pagata fior di euro. E invece pare proprio che questo brano sia usato per ballare una bachata. Per la salsa, che segue la prima esibizione, ha invece scelto il brano Azafata. Si sa inoltre che il suo ballerino è Giovanni Scandiffio, un grande campione nella sua categoria e che nella puntata di sabato la guiderà sulla pista.

Per il momento, non ci sono progetti televisivi ai quali Barbara D’Urso è chiamata a partecipare. Si era parlato con insistenza della possibilità di un Pomeriggio Nove, poi smentita da Discovery, mentre lei preferisce tacere in merito a tutte le voci che riguardano il futuro della sua professione. Manca dalla tv da tempo, almeno da quando aveva concesso una lunga intervista a Mara Venier in cui aveva raccontato un po’ di sé, e oggi è impegnata in alcuni progetti imprenditoriali che le stanno dando grande soddisfazione.

Intanto, sta per diventare nonna per la seconda volta. Il figlio Gianmauro e la compagna Giulia sono infatti in attesa di un’altra bambina dopo Matilde. La piccola potrebbe inoltre arrivare presto, visto che la sua mamma ha sfoggiato un pancione esplosivo in video, ma non ci sono date certe. Barbara D’Urso avrebbe voluto tenerlo segreto ancora per un po’ ma a rompere la magia ci ha pensato la nuora che invece ha mostrato felicemente la sua condizione: “Penso che ormai non si possa più nascondere”, ha detto sorridente indicandosi la pancia ormai incapace di mascherare il lieto evento imminente. La conduttrice è già nonna di una bambina, la cui nascita è stata tenuta riservata per molto tempo per volere di entrambi i suoi genitori.