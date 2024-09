Ballando con le Stelle, Milly Carlucci conferma: “Barbara D’Urso alla fine ha accettato”

È ufficiale, Barbara D'Urso è ballerina per una notte durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda il prossimo 5 ottobre

Fonte: IPA Milly Carlucci conferma la presenza di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle

Era solo questione di tempo. Dopo i rumors sempre più insistenti sulla presenza di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, la padrona di casa Milly Carlucci ha finalmente dato la sua conferma. Giovedì 26 settembre si è svolta la conferenza stampa del popolare show di Rai 1 e, incalzata dalle domande dei giornalisti, la Carlucci ha parlato dei tentativi precedenti di averla nel suo programma e di come, alla fine, abbia accettato.

Milly Carlucci conferma, Barbara D’Urso è ballerina per una notte

Proprio ieri avevano cominciato a circolare di nuovo le voci sulla presenza di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, ormai data per certa da Giuseppe Candela. Non come concorrente (era già stato svelato il cast), bensì come ballerina per una notte, ruolo che nel corso delle edizioni è toccato a tanti altri volti noti dello spettacolo e non solo. Basti pensare a Cristina D’Avena o a Giacomo Giorgio di Mare Fuori, o ancora ad Anna Foglietta e il comico Lillo, tanto per citarne alcuni.

Nel rincorrersi dei rumors la stessa Carlucci a La Vita in Diretta di Alberto Matano – ormai presenza fissa nello show del sabato sera di Rai 1 – aveva lasciato intendere (non troppo velatamente) che Barbarella sarebbe stata ospite di Ballando. Quel “Col cuore”, ormai diventato un suo marchio di fabbrica, non sembrava lasciar spazio ad alcun dubbio.

Mancava la conferma ufficiale che, infine, è arrivata. Precisando che non vi è alcuna intenzione da parte della produzione di alimentare scontri e polemiche (tra D’Urso e la giurata Lucarelli non scorre proprio buon sangue), la Carlucci ha detto in conferenza stampa: “C’è stato un tentativo anni fa di averla come ballerina per una notte ma non ci siamo riusciti perché era impegnata con tanti programmi e non c’era proprio la possibilità fisica oraria di farle fare qualcosa di diverso. Ma ci siamo tenute in contatto. Così le ho detto ‘perché non vieni adesso?’, lei un po’ ci ha pensato e alla fine ha accettato“.

“Glielo abbiamo chiesto perché è un personaggio, chi dovremmo invitare? Persone conosciute che non importa a nessuno vedere? No! Noi invitiamo personaggi che hanno una presenza carismatica con il pubblico – ha aggiunto -. E ognuno ha il proprio pubblico e tutti i tipi di pubblico vanno rispettati, è ingeneroso dire di un pubblico tu sei bello e tu sei brutto. Lei è un personaggio importante e quindi ci siamo assicurati un personaggio importante”.

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle

La presenza di Barbara D’Urso è certamente un bel colpaccio per Milly Carlucci e mamma Rai, che accoglie nuovamente l’ex volto di Mediaset dopo la brusca fine dei rapporti lavorativi con la rete di Pier Silvio Berlusconi. L’avevamo già vista nell’intervista esclusiva con Mara Venier a Domenica In lo scorso marzo quando, senza celare commozione e delusione, aveva raccontato di quello che ha vissuto come un vero e proprio “lutto”, della “maniera terribile sono stata strappata da quella che era la mia vita per 23 anni”.

La D’Urso sarà ballerina per una notte nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda il prossimo 5 ottobre. Per la prima puntata – il 28 settembre – la Carlucci ha preparato un’altra bella sorpresa per il pubblico: non una ma tante ballerine per una notte. Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi, la conduttrice ha invitato la Nazionale italiana di volley – Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Marina Lubian e Sarah Fahr – e la campionessa paralimpica Giuliana Chiara Filippi. Delle splendide perle pronte a impreziosire un cast ricco e variegato, con l’immancabile giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino.