Il ritorno di Barbara D’Urso in televisione è enormemente atteso. Non alla conduzione, bensì a Ballando con le Stelle, come ballerina per una notte, ruolo che Milly Carlucci, la conduttrice, avrebbe voluto affidare anche a Chiara Ferragni. Per vedere la D’Urso sulla pista da ballo, non dobbiamo attendere molto: la data è il 5 ottobre, ovvero nella seconda puntata di un’edizione che è cominciata sotto una buona stella. A far discutere, però, sarebbe il cachet della D’Urso “per due passi”.

Barbara D’Urso, il cachet a Ballando con le Stelle

La nuova edizione di Ballando con le Stelle sta già macinando ascolti stellari. Così come stellare, secondo le indiscrezioni di Dagospia, sarebbe il cachet destinato a Barbara D’Urso, ballerina per una notte della seconda puntata del popolare dance show condotto da Milly Carlucci.

“Per accennare due passettini in pista Carmelita incasserà circa 70 mila euro. Sì, avete capito bene. Una cifra altissima, cachet che a Viale Mazzini non girano da tempo. Per averla Milly Carlucci ha spinto sull’acceleratore, ha smosso mari e monti. E ora già c’è chi accenna alla possibilità di quattro prime time per inizio 2025 o addirittura uno sbarco nel daytime per la prossima stagione (avvisate Matano e Venier!). Per ora suggestioni e poco più”.

La presenza della D’Urso è stata confermata dalla Carlucci, dopo l’anticipazione di Giuseppe Candela. E la conduttrice stessa ha raccontato che, in realtà, ha tentato per anni di averla come ballerina per una notte. Ma i molteplici impegni della D’Urso in passato su Mediaset le hanno sempre impedito di fare qualcosa di diverso. “Ci siamo tenute in contatto. Così le ho detto ‘perché non vieni adesso?’, lei un po’ ci ha pensato e alla fine ha accettato”.

Barbara D’Urso, l’atteso ritorno in televisione

Dopo l’addio a Mediaset, è stato un periodo di “stallo” per la D’Urso, che si è dedicata a se stessa, alla famiglia. E sta per diventare nonna ancora una volta. Ma i fan da tempo chiedono a gran voce di ritrovare la D’Urso alla conduzione. E c’è da dire che sono state tante – forse troppe – le indiscrezioni legate al ritorno in TV, a partire dall’ipotesi Nove, sempre smentita, fino al contratto saltato in Rai. Contratto saltato – pare – per non inasprire i rapporti con Pier Silvio Berlusconi.

A onore del vero, questa non è la prima volta che la D’Urso torna in Rai dopo l’addio a Mediaset: c’è stata l’intervista da Mara Venier a Domenica In, dove la conduttrice si è raccontata a 360 gradi, commentando non solo la fine del contratto con Mediaset, ma anche la fuga dall’Italia, quando è andata a Londra per un periodo, i suoi errori e il legame con i figli. “Non ho ancora elaborato il lutto, ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità in cui in maniera terribile sono stata strappata da quella che era la mia vita per 23 anni”, aveva confessato alla Venier. Ma ora è pronta per un nuovo capitolo della sua vita. E chissà che non la rivedremo presto anche alla conduzione.