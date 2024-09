Fonte: IPA Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle dal 2005: è il più longevo varietà della Rai attualmente in onda

È ufficialmente ripartito Ballando con le Stelle, il dancing show più amato del piccolo schermo. La puntata condotta come sempre da Milly Carlucci, con la collaborazione di Paolo Belli, è stata estremamente lunga. A non funzionare le clip di presentazione, durate decisamente troppo, e le chiacchiere infinite tra giuria e tribuni del popolo. Ancora una volta si pensa più a discutere, a cercare la polemica, che a giudicare tecnicamente le varie performance.

E poi il tesoretto, che non fa altro che danneggiare la gara e favorire chi, di fatto, non ha ballato meglio di altri. Un continuo colpo di scena di cui si può fare tranquillamente a meno. Tra i punti di forza dello show, invece, l’arrivo di nuovi maestri di ballo che ha portato indubbiamente freschezza, leggerezza e tanta curiosità. Intanto è già chiaro che molto probabilmente anche quest’anno a trionfare sarà una donna, come accaduto un anno fa con Wanda Nara. Occhio a Bianca Guaccero, Nina Zilli e Federica Nargi, le più talentuose della trasmissione che, fin da subito, hanno messo in mostra la propria bravura.

La terribile gaffe di Fabio Canino su Federica Nargi/Chiara Nasti. Voto 0

Le gaffe in televisione abbondano. Alcune sono molto simpatiche, altre decisamente evitabili. Come quella di Fabio Canino alla prima puntata di Ballando con le Stelle 2024. Dopo l’esibizione di Federica Nargi, tra i concorrenti di questa edizione in coppia con Luca Favilla, il conduttore ha ammesso: “Non ti conoscevo, scusa. A parte quel baby shower allo stadio, molto sobrio”. Peccato che abbia scambiato l’ex Velina di Striscia la notizia per Chiara Nasti che, qualche tempo fa insieme al marito calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha realizzato un gender reveal party allo Stadio Olimpico di Roma. A bacchettarlo subito Selvaggia Lucarelli: “Non era lei, chiedi a me…Ti manca la cultura generale!”. La Nargi, che ha avuto dal compagno Alessandro Matri due bambine, si è limitata a dire: “Non ho fatto alcun baby shower!”. Ma i giurati non dovrebbero conoscere almeno i concorrenti ed evitare di confonderli con altri? Che dire…inclassificabile!

L’esordio di Anna Lou Castoldi, una venta di aria fresca. Voto 8

Tra clip estremamente lunghe, chiacchiere infinite e trash inguardabile (vedi Cugini di Campagna ma anche l’inutile siparietto di Rossella Erra con l’attore turco Farkan Palali), Anna Lou Castoldi è una ventata di aria fresca. Finalmente qualcosa di nuovo da ascoltare e vedere (insieme allo schermidore Tommaso Marini, altra piacevole scoperta). Interessante il racconto di vita della figlia di Asia Argento e Morgan (entrambi ex partecipanti al programma) che punta – un po’ come tutti i figli d’arte – a farsi conoscere per quella che è realmente. Al di là del cognome, dei piercing e dei tatuaggi. Dolcezza, simpatia e determinazione balzano subito all’attenzione del pubblico. E la ragazza ha portato della novità anche in pista da ballo con un innovativo techno cha cha. A tratti i movimenti sono ancora legnosi, come del resto è giusto che sia alla prima puntata, ma si può e si deve migliorare. Avanti tutta, Anna Lou!

Sonia Bruganelli “in versione Ghandi” stupisce. Voto 6

Nonostante sia una delle protagoniste più attese e chiacchierate di questa edizione di Ballando con le Stelle 2024, Sonia Bruganelli ha esordito timidamente in pista. Da pantera a gattina, pronta a quanto pare a mostrare un nuovo lato di sé. Questa nuova Bruganelli “in versione Ghandi”, come notato da Selvaggia, non ha convinto la Lucarelli e neppure Alberto Matano, che ha provato a scavare nella vita privata di Sonia, da qualche mese felicemente legata al ballerino Angelo Madonia (che però ha scelto di ballare in coppia con Federica Pellegrini). “Ti abbiamo visto altrove molto più aggressiva, ci aspettiamo più mordente. Forse l’amore fa bene a tutto questo? Vogliamo che tu apra il varco all’armatura”, ha chiesto Matano. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha preferito abbozzare e non alimentare il chiacchiericcio, seppur visibilmente scocciata. Sarà davvero una strategia, come insinuato da qualcuno? Di sicuro i giudici hanno peccato ancora una volta con le loro palette: voti troppi bassi per la bachata di Sonia, di certo poco brillante ma sicuramente sufficiente.

La classifica della prima puntata di Ballando con le Stelle 2024: chi ha vinto

La classifica tecnica della prima serata di Ballando con le Stelle 2024 – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – è stata la seguente con un ex aequo all’ottavo posto:

Nina Zilli e Pasquale La Rocca

2. Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

3. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

4. Tommaso Marini e Sophia Berto

5. Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti

6. Federica Nargi e Luca Favilla

7. Alan Friedman e Giada Lini

8. Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina Federica Pellegrini e Angelo Madonia

10. Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

11. Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

12. Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli

13. Furkan Palali ed Erica Martinelli

La classifica è stata completamente rivoluzionata da Alberto Matano e Rossella Erra, che si sono divisi il tesoretto di 60 punti (punteggio ottenuto dalle ballerine per una notte della serata: l’atleta paralimpica Giuliana Chiara Filippi e alcune campionesse del volley). Matano ha assegnato la sua parte “come incoraggiamento” a Federica Pellegrini mentre il tribuno del popolo ha optato per Luca Barbareschi. In questo modo Nina Zilli è scivolata al terzo posto, mentre Barbareschi è salito in cima, seguito dalla Pellegrini.

L’aggiunto del punteggio del pubblico, che ha votato attraverso i diversi social network, ha però decretato come vincitrice della puntata Bianca Guaccero, che con un travolgente samba ha conquistato davvero tutti. E mostrato chiaramente che è lei una delle grandi favorite di questa edizione.

Una rivincita per l’artista di Bitonto, ingiustamente penalizzata dalla giuria che ha preferito assegnare voti non troppo alti con la scusa di una presunta “mancanza di emozione”. In realtà la Guaccero e la new entry Pernice formano una coppia davvero pazzesca, piena di talento, energia, grinta e tecnica. E pronta a dare del filo da torcere a tutti gli altri.