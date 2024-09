Fonte: Getty Images Federica Nargi

La stagione televisiva 2024/2025 ha già avuto avvio con la prima puntata di diversi programmi televisivi molto noti, ma altre produzioni molto amate dai telespettatori stanno ancora scaldando i motori. Tra queste anche Ballando con le stelle, il cui primo episodio verrà mandato in onda sabato 28 settembre 2024, come sempre, nella prima serata di Rai Uno.

Il cast dei concorrenti di questa stagione del dancing show è stato già reso noto e, tra di loro, ci sono nomi molto attesi come Sonia Bruganelli, Federica Nargi e Federica Pellegrini. Di recente alla lista dei volti noti che saranno protagonisti di Ballando con le stelle, si è aggiunto anche quello di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.

Anche l’elenco degli insegnanti di ballo, che saranno presenti nel programma tv, è stata già pubblicata e, adesso, dalla pagina Instagram del dancing show sono stati svelati i primi accoppiamenti tra ballerini vip e professionisti di danza.

Federica Nargi e Luca Favilla

Il cast dei professori di Ballando con le stelle 2024 non è uguale a quello dell’edizione passata perché ci sono state alcune defezioni. Lucrezia Lando, amatissima maestra di danza, infatti, ha deciso di lasciare il suo posto nel dancing show, per un nuovo importante progetto. Simone Casula, invece, non sarebbe stato riconfermato per la nuova edizione, secondo quanto svelato dallo stesso professionista di ballo in un’Instagram story.

Per gli insegnanti, però, che sono ancora parte della trasmissione televisiva, è arrivato il momento di cominciare gli allenamenti al fianco del vip loro assegnato. Nelle ultime ore, infatti, dalla pagina social del dancing show si stanno annunciando le coppie, che scenderanno in pista. Una delle squadre è formata da due bellissimi come Federica Nargi e Luca Favilla. L’ex Velina di Striscia la notizia, quindi, ballerà in coppia con il giovane insegnante romano, che, in passato, ha anche preso parte anche ad Amici.

Sonia Bruganelli con Carlo Aloia

Il cast di professori di Ballando con le stelle, si è arricchito di nuovi elementi. Tra di loro, anche Carlo Aloia, doppio campione italiano di danze latino-americane che, come annunciato di recente, gareggerà in coppia con Sonia Bruganelli.

Dopo le polemiche che si sono scatenate, quindi, all’annuncio della presenza della produttrice televisiva nel cast del dancing show, per la sua relazione amorosa con Angelo Madonia, uno dei professori, adesso, viene confermata, quindi, la volontà della produzione di non far ballare i due fidanzanti in coppia.

Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Anche per Angelo Madonia è stato già svelato l’accoppiamento, deciso dalla produzione. L’insegnante di ballo gareggerà accanto a Federica Pellegrini, una delle stelle dell’edizione 2024 del dancing show.

Nel video di presentazione della coppia, si vede il maestro di ballo raggiungere la sua allieva direttamente a bordo piscina con delle scarpette da ballo, invitandola a raggiungerlo in pista.

Le altre coppie

La produzione di Ballando con le stelle ha cominciato a svelare le coppie che parteciperanno alla gara, con dei video condivisi su Instagram. Alan Friedman ballerà con Giada Lini, mentre Furkan Palalı è stato accoppiato a Erika Martinelli, una delle nuove insegnanti del dancing show, che si sono aggiunte al cast dei maestri di ballo.

Francesco Paolantoni farà coppia con l’amata ballerina Anastasia Kuzmina, mentre Luca Barbareschi si esibirà con Alessandra Tripoli.

Chiude la lista delle coppie già svelate, Bianca Guaccero, che dovrà seguire in pista le indicazioni di Giovanni Pernice.