Barbara D’Urso di nuovo nonna: la nuora Giulia è in dolce attesa

Fonte: IPA Barbara D'Urso di nuovo nonna

Barbara D’Urso diventerà di nuovo nonna e non potrebbe esserci gioia più grande per la conduttrice. Ad annunciarlo è stata lei stessa con una storia condivisa su Instagram, durante una passeggiata con la nuora Giulia, compagna del figlio Giammauro. Le immagini non mentono: il pancione c’è e si vede, Giulia è raggiante, così come è lampante la grande complicità con la suocera, che la adora.

L’annuncio (con sorpresa) della nuora Giulia

Barbara D’Urso è sempre presente sui social, dove condivide per lo più momenti legati alla sua professione, oltre che al tempo libero. Per quanto riguarda la famiglia e la parte più privata della sua vita, invece, è piuttosto riservata. Anche per tale ragione il video pubblicato tra le storie di Instagram ha subito colpito nel segno: in una delle rare “concessioni” ai suoi tanti fan, la D’Urso ha mostrato un momento suocera-nuora con tanto di annuncio a sorpresa.

Giulia è la compagna del figlio Giammauro, nato dalla relazione della conduttrice con il produttore cinematografico Mauro Berardi, e l’ha già resa nonna per la prima volta nel 2022 quando ha dato alla luce la piccola Matilde. Pazza d’amore per la nipotina, la Carmelita nazionale adesso si prepara a condividerlo con un’altra bimba, come ha rivelato con Giulia nel video, splendida con il pancione in bella vista.

“Andiamo a prendere tutte le cosine per la bimba”, esordisce la conduttrice mentre la nuora, del tutto inaspettatamente, la corregge: “Per le bimbe…”. La D’Urso reagisce con una certa incredulità alla rivelazione di Giulia, che incalza: “Non credo che ormai si possa nascondere”, mostrando il pancione avvolta in un delizioso completo viola. “Ma non lo sa nessuno, sei matta!”, il commento della conduttrice che, a quanto pare, potrebbe diventare nonna non di una ma di due bimbe.

Barbara D’Urso e il rapporto speciale con la nuora

“Io amo questa ragazza. Io amo mia nuora. È la mia terza figlia”, queste le parole a conclusione del video-annuncio. Ed è proprio qui che si racchiude l’essenza più profonda del rapporto speciale che la lega alla nuora Giulia, ormai entrata a far parte della famiglia da diversi anni e che, di fatto, è l’unica a mostrarsi sui social insieme alla conduttrice nei rarissimi post che dedica sporadicamente al suo privato.

La parola “famiglia” ha un valore importantissimo per Barbara D’Urso che, di fatto, ha cresciuto i suoi due figli Emanuele e Giammauro da sola, tenendoli a distanza siderale dalle luci dei riflettori che hanno sempre fatto parte della sua vita. Proprio nel rispetto della loro privacy, quando era nata la nipotina Matilde non c’era stato alcun annuncio plateale e i fan avevano potuto apprendere la notizia soltanto qualche tempo dopo.

Ai grandi dispiaceri sul lavoro (ovviamente ci riferiamo alla brusca rottura con Mediaset), fanno da contraltare le gioie della vita privata. Intanto, però, è ufficiale il suo ritorno sul piccolo schermo come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, il prossimo sabato sera. Milly Carlucci l’ha corteggiata a lungo e lei, alla fine, ha detto sì.