Barbara D’Urso nonna bis: “Da oggi il mio cuore è diviso in quattro”

Per Barbara D’Urso, la famiglia è sempre stata tutto. Siamo abituati a conoscere la conduttrice in altre vesti, molto più spigliata e con un carisma imbattibile, ma, quando nelle interviste ci si avvicina all’argomento della famiglia, non si svela mai, non del tutto, per volere dei suoi figli stessi. Così, solamente da poco abbiamo appreso della dolce attesa di sua nuora Giulia: nella giornata dell’8 ottobre, la D’Urso ha annunciato su Instagram di essere diventata nonna per la seconda volta.

Barbara D’Urso nonna bis: è nata la seconda nipotina

Un fiocco rosa per la famiglia di Barbara D’Urso: nella story su Instagram, ha dato il lieto annuncio della nascita della nipotina. Ha voluto dare la notizia subito ai suoi follower, che la seguono con grande affetto, nonostante sia assente alla conduzione di un programma da un po’ di tempo, dopo la fine del contratto con Mediaset. “E da oggi il mio cuore è diviso in quattro. Grazie, Giulia”.

Solamente poche parole, e poi uno scatto della manina della neonata: ancora una volta, la privacy messa al primo posto. La bambina è nata dall’amore del figlio Giammauro e della nuora Giulia: avevamo appreso da poco del secondo arrivo in famiglia. Ora Matilde, che è nata nel 2022, ha una sorellina, di cui ancora non si conosce il nome.

L’annuncio della dolce attesa solo poco tempo fa

Difficilmente la D’Urso parla dei suoi figli e della sua famiglia. Non ha mai voluto negare loro la privacy di crescere senza il “peso” ingombrante di una mamma famosissima, fino a poco tempo fa volto principale di Mediaset, con vari programmi all’attivo. Ricordiamo, per esempio, l’intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin, nel 2023: “Molti mesi fa è nata questa creatura. Sono riuscita a tenerlo nascosto. È una cosa molto forte. È femmina. È una cosa che auguro a tutti di avere una frugoletta, sono completamente pazza di lei”.

Nonostante tutto, la vita della D’Urso è sempre stata sotto i riflettori. Dei due figli avuti con il produttore cinematografico Mauro Berardi, ovvero Giammauro ed Emanuele, si conosce ben poco. Il motivo? Sono stati i suoi figli stessi a fare questa richiesta. “Sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita, che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica”.

A Domenica In, nell’intervista rilasciata a Mara Venier dopo l’addio a Mediaset, ha aggiunto qualche dettaglio in più sul primogenito, Giammauro, che svolge una professione importante: è un medico specializzato in trapianti di fegato. “Un giorno mio figlio mi ha detto: ‘Mamma, vedi, io rispetto tantissimo il tuo lavoro, ti prego rispetta il mio, non parlare di me, perché ho faticato tanto, ho studiato tanto, sono diventato quello che sono, parlo nei congressi di tutto il mondo da solo, nessuno mai deve pensare che io sono il figlio di Barbara d’Urso‘”. Il secondogenito Emanuele, invece, è un produttore cinematografico. Ha seguito le stesse orme del padre, ma anche in questo caso non ha mai voluto sfruttare il nome della famiglia. “Io mi chiamo Emanuele Berardi ma non faccio questo perché sono il figlio di Mauro Berardi”.