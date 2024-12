Barbara D’Urso torna su Canale 5 a Striscia la notizia: “Pier Silvio? Va tutto bene”

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la notizia Barbara D'Urso riceve il Tapiro di Striscia la notiza

Barbara D’Urso torna su Canale 5 per un’occasione speciale, a quasi due anni dal discusso allontanamento da Mediaset dopo un lungo periodo di “onorato servizio”. La conduttrice napoletana ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la notizia e ne ha approfittato per svelare all’inviato Valerio Staffelli quali sono i suoi attuali rapporti con Pier Silvio Berlusconi – reo di averle tolto la conduzione di Pomeriggio 5 – e del suo ritorno in tv più volte annunciato ma mai concretizzato fino ad oggi.

Tapiro d’oro di Striscia la notizia a Barbara D’Urso

Valerio Staffelli ha consegnato un Tapiro d’oro “benaugurante” – con al collo un corno portafortuna – a Barbara D’Urso per essere rimasta lontana dalla televisione nell’ultimo anno. Incalzata dall’inviato sui motivi della sua assenza in tv e sui presunti problemi con Pier Silvio Berlusconi, la presentatrice ha rassicurato tutti: “Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti”. Un modo per cercare la pace con l’amministratore delegato di Mediaset o davvero c’è stato un riavvicinamento tra i due?

Barbarella ha poi scherzato sul suo iconico stile televisivo, paragonandosi a Pippo Baudo: “Le “luci della d’Urso” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle”. Con fare pungente Staffelli ha poi chiesto alla D’Urso un parere su Myrta Merlino, che ha preso il suo posto a Pomeriggio 5 (e che potrebbe non essere riconfermata nella prossima stagione televisiva): “La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo”, ha ammesso Carmelita, diventata recentemente nonna per la seconda volta.

Per Barbara D’Urso si tratta del suo quattordicesimo Tapiro d’Oro di Striscia la notizia, programma di cui si è sempre professata una grande fan.

Quando torna in televisione Barbara D’Urso

Da quando il suo contratto a Mediaset non è stato rinnovato, Barbara D’Urso è di fatto sparita dalla tv eccezion fatta per la breve incursione a Ballando con le Stelle, dove ha lasciato il segno come ballerina per una notte. Più volte si è parlato di un ritorno sul piccolo schermo, prima a Warnerbros.Discovery poi in Rai ma al momento non c’è nulla di certo. L’indiscrezione più recente è stata lanciata da Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 che in passato è stato spesso ospite del salotto della D’Urso.

Il giornalista ha parlato di un nuovo progetto su Rai1 per maggio 2025. C’è chi ha ipotizzato un coinvolgimento di Barbara a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, che dovrebbe tornare in onda in primavera dopo un breve periodo di pausa. Ma c’è anche chi ha ipotizzato un coinvolgimento a Estate in Diretta, la versione estiva de La Vita in Diretta che negli ultimi anni ha visto al timone Nunzia De Girolamo.

Parallelamente si era vociferato per Barbara D’Urso di un nuovo programma in prima serata su Rai2, ispirato al format di Carramba che sorpresa condotto da Raffaella Carrà con grande successo negli anni Novanta, che inizialmente sembrava destinato proprio al grande ritorno dell’ex dottoressa Giò. Ma stando agli ultimi gossip la conduzione sarebbe poi stata affidata ad Alessia Marcuzzi.