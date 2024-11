La giornalista partenopea potrebbe non essere riconfermata a "Pomeriggio Cinque" per la prossima stagione: il futuro di Myrta Merlino

Fonte: IPA Myrta Merlino

Luglio 2023: Mediaset dà la notizia dell’estromissione di Barbara D’Urso dalla conduzione di Pomeriggio Cinque. Al suo posto arriva Myrta Merlino, direttamente da La7, che però era destinata al palinsesto di Rete4. La giornalista raccoglie la sfida e ci prova, inaugurando la nuova stagione del programma a settembre 2023 e facendo la giusta fatica per conquistare il pubblico che era però abituato ad altro. Gli ascolti sembrano premiare le sue scelte ma ora, a distanza di un anno, pare che Mediaset stia valutando la possibilità di un avvicendamento in conduzione ma per la prossima stagione del programma d’approfondimento.

Chi sostituisce Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque

Secondo Oggi, Mediaset starebbe meditando di cambiare la conduzione di Pomeriggio Cinque in favore di un altro nome noto all’azienda, con la chiara intenzione di risalire la china degli ascolti ma anche di proporre un ulteriore rivoluzione nei contenuti che in parte erano tornati simili a quelli degli anni d’oro di Barbara D’Urso. Gli ascolti, che oscillano tra il 12 e il 15%, non sarebbero infatti in linea con le aspettative, visti i dati di Rai1, e sarebbe quindi sul tavolo la possibilità di cambiare la conduzione a partire da settembre 2025.

I nomi in lizzare sarebbero diversi, da Cesara Buonamici a Simona Branchetti, mentre quello di Veronica Gentili pare essere quello più gettonato. La giornalista sta riscontrando un ottimo successo con Le Iene, storico programma di Italia1 per il quale propone un tono asciutto e giornalistico che sta riscontrando un ottimo successo di pubblico. Due anni fa ha preso il posto di Belen Rodriguez, che ha scelto di lasciare Mediaset per i suoi progetti personali ed è ora pronta a tornare con un nuovo programma su Warner Bros. Discovery.

Il possibile addio a Pomeriggio Cinque

È una notizia che circola con una certa regolarità, ma sembra che la riconferma di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque fosse solamente una seconda possibilità per capire l’andamento degli ascolti del programma storico dell’ammiraglia di Cologno Monzese. La prima stagione è stata un banco di prova per il quale si è impegnata moltissimo, cambiando in corsa e ottenendo uno studio tutto nuovo solo da settembre 2024.

Gli argomenti sono quelli che le stanno a cuore, mentre è leggermente cambiata la struttura del talk che somiglia sempre di più a La Vita in Diretta di Alberto Matano. È stato introdotto il tavolo con gli ospiti che sono quelli abituali, con la conduttrice al centro e i grandi led wall dai quali vengono lanciati i servizi pensati per ogni puntata. Il pubblico si è ormai abituato a questo tipo di racconto e il format D’Urso è superato da tempo. Perfino quando conduceva lei, che si era adattata alle richieste della Rete e aveva provato ad asciugare i contenuti prediligendo la cronaca e gli approfondimenti.

Di certo, è presto per predire il futuro di Myrta Merlino che intanto continua a fare il suo lavoro alla guida di Pomeriggio Cinque. I mesi che la separano dalla conclusione di questa seconda stagione al timone del talk sono ancora tanti e c’è sempre tempo per recuperare. Il pubblico è sovrano.