Pomeriggio Cinque in “crisi d’ascolti”, la scelta di Myrta Merlino

Fonte: IPA Myrta Merlino

Il clima a Pomeriggio Cinque non sarebbe “sereno”. Il programma, secondo le indiscrezioni, starebbe attraversando una crisi di ascolti, con la puntata dell’11 aprile che è stata seguita da meno di un milione di persone. Uno share che desta più di una preoccupazione, considerando che la trasmissione ha sempre avuto il suo seguito. E ora, stando a quanto riportato da Giuseppe Candela, Myrta Merlino avrebbe rinunciato alle vacanze per rimanere salda al timone.

Pomeriggio Cinque, la crisi di ascolti e le vacanze annullate di Myrta Merlino

Dobbiamo tornare un po’ indietro nel tempo per rimettere insieme tutti i pezzi. A febbraio, Dagospia ha raccontato la richiesta avanzata dalla conduttrice di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino, ovvero di assentarsi ad aprile, dal 18 al 27 aprile precisamente. “L’atteggiamento di Merlino non è stato gradito dall’editore e dai vertici dell’azienda che immaginano per lei un futuro lontano dal pomeriggio della rete ammiraglia”.

Ora, però, la situazione si starebbe complicando, tanto che è stata definita “rovente” dal giornalista Giuseppe Candela. Il clima non sarebbe affatto sereno, a causa degli ascolti non propriamente nella media, con La Vita in Diretta che, invece, gode di ottima salute. “Situazione rovente a Pomeriggio5 (in crisi di ascolti), Merlino annulla le vacanze e resta in video. Come vi avevamo svelato avrebbe dovuto assentarsi dal 18 al 27 aprile, al suo posto era previsto Dario Maltese”, ha scritto il giornalista su X.

I problemi di salute di Myrta Merlino

Al netto del calo degli ascolti di Pomeriggio Cinque, un tempo guidato da Barbara D’Urso e oggi da Myrta Merlino, ci sono altri aspetti da considerare. La conduttrice è stata quasi “accusata” di aver fatto troppe assenze nel programma, ma a Ok benessere e salute ha spiegato le sue ragioni. “Si arriva a un certo punto in cui non è più la vita a doversi incastrare e adeguare al lavoro, ma il lavoro a doversi adattare alla vita. Sono stata quotidianamente in diretta per 14 anni. Sono 13 anni che vivo con questo ritmo, come se fossi dentro a un frullatore sempre acceso”.

E ha aggiunto: “In questi casi casi hai due possibilità: o lasci che tutto si modelli su di te, che la televisione ti consumi completamente, trasformandoti in una macchina da diretta, una persona che pensa unicamente alla carriera, o arrivi a un punto in cui molli perché non ce la fai più”. Diversi i problemi di salute affrontati, come il disturbo alla tiroide e una sinusite cronica, con tonsilliti ricorrenti. Ha dovuto seguire il trattamento antibiotico e antinfiammatorio, ma alla fine si è dovuta sottoporre all’intervento per rimuovere le tonsille.

“In un adulto la soglia del dolore e la convalescenza è dolorosissima. Io sono stata molto male, ho avuto dolori lancinanti per più di due mesi”. La Merlino potrebbe inoltre non tornare alla conduzione della prossima edizione: si ipotizza l’arrivo di Alfonso Signorini al timone del contenitore pomeridiano di Canale5. Potrebbe così lasciare il Grande Fratello? Non c’è certezza, per il momento, delle mosse future: non ci rimane che attendere una conferma (o smentita), come sempre.