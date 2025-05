Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5, il 6 giugno l’ultima puntata

Fonte: Getty Images Myrta Merlino

Giunge al termine l’avventura di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Due anni fa la giornalista napoletana ha sostituito – a sorpresa – Barbara D’Urso, per volere di Pier Silvio Berlusconi, ma senza successo. E dopo due stagioni tra approfondimenti di cronaca, attualità e interviste, e ascolti tutt’altro che positivi, la 56enne si prepara a salutare il pubblico di Canale 5, lasciando aperti gli interrogativi su chi prenderà le redini del programma a partire da settembre.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 per Rete 4

Dagospia ha annunciato che la puntata di Pomeriggio 5 di venerdì 6 giugno sarà l’ultima di Myrta Merlino, approdata a Mediaset dopo una lunga esperienza a La7. La giornalista potrebbe traslocare su Rete 4 nella prossima stagione televisiva in partenza in autunno.

In realtà nel 2023 la destinazione iniziale era proprio quella, al timone di un talk tra politica e cronaca. Poi, complice la rottura tra Mediaset e Barbara D’Urso, Pier Silvio Berlusconi ha proposto a Myrta di rilanciare Pomeriggio 5. Un’idea tutt’altro che brillante col senno di poi.

In questi due anni gli ascolti tv di Pomeriggio 5 sono crollati e la compagna di Marco Tardelli ha quotidianamente perso la sfida contro La vita in diretta di Alberto Matano. Non è riuscita a legare con i telespettatori come fatto per tanti anni da Carmelita.

E dunque ora i vertici sono al lavoro per individuare un nuovo volto capace di raccogliere il testimone in una fascia oraria tutt’altro che semplice. Secondo Fanpage, Mediaset starebbe corteggiando da tempo alcuni volti noti di La7 ma a quanto sembra, finora, le risposte sarebbero state tutte negative.

Non è escluso che la soluzione sia già pronta “in casa”, con un nome già radicato a Cologno Monzese, quindi con uno stile riconoscibile e già identitario, al quale affidare il ruolo di protagonista dei pomeriggi generalisti Mediaset. L’annuncio potrebbe arrivare già alla presentazione dei palinsesti, in programma a luglio.

Nei giorni scorsi si sono fatti i nomi dei giornalisti Dario Maltese e Cesara Buonamici, e persino di Alfonso Signorini, ma ad oggi non c’è certezza.

Qualcuno ha avanzato anche il nome di Francesco Vecchi, che da tempo sta ottenendo un buon successo con la sua parte di Mattino 5 dedicata all’attualità e alla politica.

Difficile ipotizzare un ritorno di Barbara D’Urso: la conduttrice ha di fatto confermato che esiste un veto sul suo conto in televisione e per questo non è ancora riuscita a trovare uno spazio sul piccolo schermo dopo l’inaspettato addio.

Dal canto suo Myrta Merlino potrebbe tonare con un nuovo progetto d’informazione in prima serata. Un ritorno alle origini, dopo anni di esperienza tra talk e attualità politica, che potrebbe valorizzare il suo profilo decisamente meno legato all’infotainment.

Alessandra Viero a Pomeriggio 5 News

In attesa di trovare la sostituta di Myrta Merlino, sempre il portale di Roberto D’Agostino ha rivelato che sarà Alessandra Viero a condurre Pomeriggio 5 News, la versione estiva dello storico contenitore pomeridiano. Giornalista e conduttrice, volto noto del Tg5 e già al timone di Quarto Grado insieme a Gianluigi Nuzzi, la Viero guiderà l’approfondimento estivo con uno stile giornalistico più sobrio e ancorato ai fatti.