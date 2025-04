Fonte: IPA Alfonso Signorini pronto per Pomeriggio 5

Il futuro di Pomeriggio 5 è tutto da scrivere. Le discussioni in merito sono in corso in casa Mediaset dove, pare, non siano entusiasti dell’operato di Myrta Merlino. Nessun comunicato ufficiale ma voci di corridoio suggeriscono una sostituzione della conduttrice tra qualche tempo. E se a mettere piede in studio fosse Alfonso Signorini?

Addio Myrta Merlino

Gli ultimi anni di Myrta Merlino non sono stati professionalmente facili. L’addio a La7 è stato anticipato da un sollevamento sorprendente da parte di alcuni addetti ai lavori. Una protesta ufficiale atta a denunciare i suoi comportamenti nei confronti di parte dello staff.

L’approdo a Mediaset doveva rappresentare per lei una nuova sfida, fondamentale per cancellare quelle macchie ora presenti sul suo curriculum. Il primo approccio non è stato dei migliori ma, d’altronde, non lo sarebbe stato per nessuno dopo l’addio di Barbara D’Urso.

Alla fine è stata trovata una quadra, così come una platea. Gli ascolti sono ben distanti da quelli della precedente gestione ma lo stesso dicasi del “tono di voce” della trasmissione. Pier Silvio Berlusconi sembrava soddisfatto della svolta, tra cronaca e leggerezza, politica e spettacolo. Peccato però che i tanti stop della conduttrice, frequentemente sostituita, abbiano incrinato il clima del periodo di luna di miele.

Un atteggiamento poco gradito, al netto dell’intervista rilasciata dalla Merlino, che ha voluto spiegare le voci in circolo: “La mia agenda è fittissima e basta un piccolo ritardo per mandare all’aria l’intero equilibrio. Il mio corpo mi ha mandato dei segnali che ho dovuto ascoltare. (…) Ho avuto problemi importanti alla tiroide e ho una sinusite cronica. Ho iniziato poi a soffrire di tonsilliti ricorrenti. Dopo un intervento massacrante, la mia otorinolaringoiatra ha deciso che l’unica soluzione era quella di togliermi le tonsille”.

Un intervento banale, se svolto da bambini, ma con conseguenze importanti da adulti, ha spiegato. Per più di due mesi ha avuto dolori lancinanti. Eppure, nonostante motivazioni decisamente accettabili, pare ci sia altro e che la rete stia per sostituirla.

Pomeriggio 5 con Alfonso Signorini

Il toto nomi per il post Myrta Merlino, il cui addio non è confermato, ha portato alla figura di Alfonso Signorini. Anche lui non è certo del ritorno in studio per il programma che ha da poco concluso, il Grande Fratello, e non sarebbe da escludere un cambio di registro generale.

Il reality fa fatica e Berlusconi potrebbe pensare a un cambio di guida. Nel frattempo lui potrebbe rappresentare la giusta sintesi tra D’Urso e Merlino. Ne ha parlato Roberto Alessi su MowMag: “A fine stagione scade il contratto di due anni per Myrta Merlino e gira voce che a Mediaset possa pensare ad Alfonso Signorini”.

Il vero ostacolo sarebbe rappresentato dall’approccio alla cronaca, considerando che per il lato spettacolo non ci sarebbe alcun problema. Ci sarebbe da adattarsi e, nonostante l’esperienza televisiva, fare un po’ di gavetta. Una montagna però non insormontabile, al netto del fatto che dall’altra parte ci sarebbe una sfida a distanza con Alberto Matano e un colosso come La Vita in Diretta. Signorini passerebbe, dunque, da una situazione complessa all’altra, con la differenza però che qui non sarebbe in balia dei concorrenti.