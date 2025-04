Fonte: IPA Alfonso Signorini in pausa: il futuro al GF

Quale sarà il futuro del Grande Fratello e, di conseguenza, quello di Alfonso Signorini? Il famoso conduttore è alla guida del reality ormai da cinque anni, nel corso dei quali ha portato avanti sei edizioni. Non tutte sono andate come sperava, tra polemiche e ascolti al ribasso, e ora? Potrebbe davvero dire addio.

Grande Fratello, Alfonso Signorini in pausa

In tanti stanno parlando del futuro della conduzione del Grande Fratello. Voci che non sono ovviamente sfuggite ad Alfonso Signorini. Un esperto di gossip come lui, del resto, non potrebbe restare all’oscuro di quanto si vocifera.

In tanti si sono interrogati in merito al suo saluto conclusivo dopo la finale vinta da Jessica Morlacchi. Il GF tornerà di certo a settembre ma lui ha evitato cautamente di dare appuntamento al suo pubblico.

Qualcosa che richiama un po’ quanto accaduto con Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile. Ha salutato tutti con un “ci rivedremo presto, qui o altrove”. Una finestra di onestà, nella quale è rientrato anche Signorini.

Nel suo programma online Boom, si è così lasciato andare a una confessione: “Una mia svista? No, non mi sono dimenticato di dire che ci sarò io a settembre. L’ho fatto perché al momento ho bisogno di prendermi del tempo, una sorta di pausa. Non so ancora nulla, quanto durerà, chi ci sarò, e se ci sarò io o meno nella prossima edizione. Al momento so soltanto che voglio staccare un po’ e prendere questa pausa. Poi vedremo cosa accadrà”.

Il futuro di Signorini

Non sembra una porta chiusa al GF, la sua. Si ha l’impressione che la voglia di tornare ci sia tutta, a fronte però di alcune garanzie. Qualcosa deve cambiare al Grande Fratello, considerando quanto stenti a tornare ai fasti del passato, ormai sempre più remoto.

Non è da escludere che sia stato Pier Silvio Berlusconi a premere il tasto pausa. Così come fatto con L’Isola dei Famosi, c’è da riflettere sulla giusta conduzione. In casi del genere, oltre a modificare alcuni dettagli fronte scrittura, potrebbe far bene anche un volto differente, magari “nuovo”. Basti pensare a quanto sarebbe ben accolto e sostenuto Filippo Bisciglia, promosso in questa veste dopo il successo con Temptation Island. Sarebbe la risposta di Mediaset a Stefano De Martino in Rai.

Detto ciò, c’è anche chi pensa che si tratti di marketing. Un po’ di mistero per aumentare l’interesse per la prossima stagione del reality. A lasciarlo pensare è un lapsus dello stesso Signorini. Chiacchierando con Loredana Lecciso, le ha proposto di fatto di partecipare alla prossima edizione: “Tua sorella l’ha fato e ora c’è tua figlia a The Couple. A questo punto, Lory, manchi solo tu. Io l’anno prossimo ti aspetto al Grande Fratello, sappilo”.