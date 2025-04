Fonte: IPA Stefano De Martino

E ci siamo: dopo settimane di risate e di giochi che hanno allietato il nostro martedì sera, è giunto il momento degli ultimi saluti. Oggi 8 aprile va in onda l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il fortunato comedy show condotto da Stefano De Martino. Per l’appuntamento finale, sono previsti tanti giochi e ospiti d’eccezione, tra cui proprio Emma Marrone, la sua ex fidanzata storica, con cui oggi ha stretto ormai una bella amicizia. E, secondo le indiscrezioni trapelate, De Martino avrebbe salutato commosso il suo pubblico. Ultima volta nello show? Le anticipazioni.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni dell’ultima puntata dell’8 aprile

Che rush fino a qui: il comedy show condotto da Stefano De Martino è giunto alla sua puntata finale, che va in onda oggi 8 aprile a partire dalle ore 21,20 su Rai2. Inizialmente si era ipotizzato uno spostamento su Rai1, ma alla fine il progetto non è andato in porto. La stagione si chiude davvero con ascolti record, tanto che persino Bruno Vespa si è complimentato con De Martino per i successi e i risultati raggiunti.

Come di consueto, nel programma troviamo il cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Il comico per questa ultima esilarante puntata ci offre l’imitazione di una delle conduttrici più brave e talentuose, ovvero Maria De Filippi. Ed essendoci a condurre proprio Stefano De Martino, con ospite Emma, allora consigliamo proprio di non perdere la puntata di stasera, il cui tema è “Festa!”. Una festa d’addio, forse, proprio come viene sottolineato nelle indiscrezioni degli ultimi tempi? Chissà.

Intanto tra gli ospiti troviamo appunto l’ex fidanzata di Stefano, la splendida Emma Marrone, con cui oggi ha una bellissima amicizia; troviamo anche Giovanni Esposito, Federica Nargi, Brenda Lodigiani, Fabio Balsamo. L’unica regola è, come sempre, divertirsi, quindi prendere parte ai giochi (ma senza premi finali): Ma che musical, Segui il labiale, Speed Quiz, Rubagallina e la Stanza Inclinata. Presente come sempre il Panda, la mascotte del programma, animato da Francesco Garzia e il dj Claudio Cannizzaro.

Il saluto commosso di Stefano De Martino: il suo futuro

Secondo le indiscrezioni, i saluti finali della puntata di Stasera tutto è possibile lasciano presagire il futuro del conduttore: è apparso commosso e si è persino lasciato andare a qualche lacrima. Una sorta di “ci vediamo, chissà quando e chissà dove” che apre diversi scenari ipotetici per il futuro, con particolare riferimento alle parole che aveva detto Roberto Alessi in merito al suo addio al programma. Un programma che lo ha visto crescere, maturare e arrivare dov’è oggi, ovvero su Rai1 alla conduzione giornaliera di Affari Tuoi.

Nel suo futuro potrebbe arrivare la conduzione del Festival di Sanremo, come spesso si è ipotizzato. “Pare che De Martino abbia intenzione di diventare solo un personaggio dell’ammiraglia, e di non apparire in nessun altra rete, men che meno su Rai 2 che è considerato un po’ la Cenerentola delle reti Rai. Per lui si aprono altri progetti, ma soprattutto sembra proprio che si stia preparando per il salto di qualità massimo, ossia la conduzione di Sanremo 2027”.