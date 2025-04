Jessica Morlacchi dopo la vittoria al Grande Fratello: “Ho rivisto Luca Calvani”

Fonte: Mediaset Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi è pronta a cominciare una nuova vita dopo la vittoria al Grande Fratello. Una vittoria che non si aspettava ma che ora vede come il punto di inizio per un nuovo capitolo della sua vita. Un’esperienza intensa, totalizzante, che l’ha sicuramente cambiata. Intanto ha fatto chiarezza sul rapporto con Luca Calvani, per il quale ha preso una sbandata nella Casa più spiata d’Italia. Un interesse non ricambiato visto che l’attore è felicemente fidanzato con Alessandro Franchini, imprenditore e suo socio in affari.

L’incontro tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani

Il percorso di Jessica Morlacchi è stato passionale e in alcuni punti anche tormentato. Ironica e sarcastica, l’ex leader dei Gazosa è riuscita a mostrarsi con naturalezza anche se non sono mancati i momenti difficili durante la sua permanenza nel reality show guidato da Alfonso Signorini.

E ora ha ben chiaro il suo obiettivo: “Mi hanno detto che la tv fa per me, per via della mia ironia, ma il mio amore grande è il canto. A gennaio è uscito Ambaradam, il mio nuovo singolo, perché voglio tornare a cantare. Obiettivo Festival di Sanremo, voglio provarci”.

Un Festival che in realtà Jessica ha già vinto in passato: ha trionfato nel 2001, poco più che adolescente, con i Gazosa nella categoria Giovani con la canzone, diventata poi un tormentone, Stai con me (Forever).

Oggi, però, Jessica è più grande, più matura e dopo le esperienze a The Voice of Italy e Ora o mai più vuole tornare ad essere protagonista in campo musicale, come sua cugina Elodie.

Tra i tanti avvenimenti al Grande Fratello che hanno caratterizzato il suo percorso verso la vittoria, anche l’infatuazione per Luca Calvani: “Ne ero molto invaghita. Poi ci siamo rivisti la sera della vittoria, c’era anche il suo compagno Alessandro. Siamo stati a cena tutti insieme. Di lui mi aveva colpito il suo modo di proteggermi”, ha spiegato Jessica Morlacchi al settimanale Oggi.

Fonte: Mediaset

Le difficoltà di Jessica Morlacchi prima del Grande Fratello

Nella sua ultima intervista Jessica Morlacchi ha voluto ricordare anche alcuni momenti difficili della sua vita, come gli attacchi di panico e l’agorafobia (paura di trovarsi in spazi aperti o affollati) di cui ha iniziato a soffrire dopo la grande popolarità raggiunta con i Gazosa. Problemi che ha cercato di risolvere con l’aiuto di chi poteva darle una mano a capire come uscirne.

“A 15 anni. Ho provato tanti terapeuti, girato una marea di psicologi, nessuno riusciva a capire da dove partisse la mia agorafobia: non uscivo mai di casa, sempre con le tapparelle chiuse, è stato un calvario”, ha ricordato Jessica Morlacchi, che è poi uscita da quel tunnel con impegno, dedizione e sacrificio.

Infine, l’ex gieffina ha parlato anche di uno dei suoi ultimi trascorsi in Rai e in particolare della vicenda di Memo Remigi, che ha palpato il suo sedere durante una puntata di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone dove entrambi erano opinionisti fissi. “Nella vita si sbaglia, ma esiste anche il perdono. Certo, prima mi sono arrabbiata ma poi era così mortificato…”, ha puntualizzato la Morlacchi.