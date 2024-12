Jessica Morlacchi al Grande Fratello: “Elodie è mia cugina”

Fonte: IPA Elodie

Jessica Morlacchi ed Elodie sono cugine. A farlo sapere è stata la prima durante un momento di confidenze al Grande Fratello, dove è una delle protagoniste dell’edizione 2024-2025. Una confessione tenuta ben nascosta fino ad oggi. Né la gieffina né la Di Patrizi hanno infatti ma parlato pubblicamente di questa parentela e non è chiaro quali siano i reali rapporti tra le due.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi ed Elodie sono cugine

Durante una partita a carte con Stefania Orlando, Pamela Petrarolo ed Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi ha rivelato di essere la cugina di Elodie. A darle l’input per la rivelazione è stata la canzone Black Nirvana, l’ultima hit estiva della Di Patrizi, che passava come sottofondo nella Casa più spiata d’Italia. “Lo sai che io e Elodie siamo cugine di secondo grado? I nostri nonni erano fratelli”, ha ammesso la Morlacchi al Grande Fratello.

Un argomento che potrebbe trovare risonanza nel corso delle prossime puntate del reality show di Alfonso Signorini che a gennaio, subito dopo le festività natalizie, tornerà al suo doppio appuntamento in palinsesto. Per ora Elodie non ha ancora commentato la confessione della famosa cugina ma a quanto pare la musica è un affare di famiglia.

Anche Jessica Morlacchi è infatti una cantante ma, a differenza di Elodie, è diventata famosa da adolescente. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio, spopolava con il gruppo dei Gazosa, con il quale ha vinto anche Sanremo Giovani nel 2001 con la canzone Stai con me (Forever).

Qualche mese dopo quella vittoria hanno lanciato il tormentone Www.mipiacitu, che è diventata la colonna sonora di un celebre spot di telefonia mobile con protagonista la bellissima Megan Gale. La band – della quale facevano parte anche Valentina Paciotti, Federico Paciotti e Vincenzo Siani – è rimasta in attività dal 1998 al 2003.

Il successo di Elodie è invece arrivata in un’età “più adulta”. Dopo essere stata bocciata ai provini di X Factor, la Di Patrizi ha ottenuto il suo trampolino di lancio grazie ad Amici di Maria De Filippi nel 2015, quando aveva già 25 anni. Anche se non ha vinto quell’edizione – si classificò seconda dietro Sergio Sylvestre – Elodie è stata in grado di affermarsi nel mondo della musica italiana e oggi è una delle artiste più amate e chiacchierate.

Perché Jessica Morlacchi non canta più con i Gazosa

Jessica Morlacchi è stata costretta a lasciare il mondo della musica a causa di alcuni problemi di salute che si sono presentati quando aveva 16 anni. Diventata famosa a soli 13 anni, la cantante ha cominciato a soffrire di attacchi di panico e agorafobia (la paura di trovarsi in spazi aperti e affollati).

L’occasione di rilancio è arrivata per Jessica nel 2019, quando ha partecipato a Ora o mai più, il programma con alcune delle meteore della musica italiana. “Praticamente era impossibile per me vivere e tutto questo è sfociato nella depressione”, aveva raccontato Jessica davanti alle telecamere dello show di Amadeus.

Poi, piano piano, è riuscita a riappropriarsi dei suoi spazi nello spettacolo. Prima del suo ingresso al Grande Fratello è stata concorrente per due edizioni a Tale e Quale Show ed è stata opinionista fissa di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.