Riammessa nella casa del Grande Fratello, così da completare gli ultimi confronti, Jessica Morlacchi ha evidenziato un atteggiamento diverso dal solito. I toni sono stati decisamente più pacati e ha prevalso la voglia di far comprendere il proprio punto di vista, rispetto a quello di zittire gli “avversari”. Qualcosa che ha nettamente stupito i fan del reality, che su Instagram hanno poi assistito alla “seconda parte”.

Il post di Jessica Morlacchi

Eva Grimaldi ha parlato di un confronto avuto nella casa del Grande Fratello con Jessica Morlacchi. La vedeva cambiata dal gioco, diversa nei modi. Le ha così detto: “Se torni quella di prima, il GF lo vinci tu”.

Ciò perché la gente da casa l’ha decisamente apprezzata. Al di là delle critiche ricevute nell’ultima fase della sua avventura, ha saputo cementificare una fanbase importante. A loro, ai suoi ammiratori, si è rivolta in un lungo post Instagram.

“In questa magica avventura al Grande Fratello, ho semplicemente voluto essere me stessa. Voi siete riusciti a saper cogliere ogni sfumatura di me, dei miei pregi e anche dei miei difetti. Il mio grazie più grande va a tutti voi, che mi avete sostenuto: per gli aerei, le frasi bellissime, il supporto, il tempo e i soldi spesi per ogni televoto. Non do nulla per scontato”.

Le parole per Alfonso Signorini

Non si può di certo dire che Jessica Morlacchi e Alfonso Signorini si siano lasciati nel migliore dei modi. Al termine della prima puntata del 2025, infatti, la cantante ha chiesto di lasciare la casa. Il motivo? Non ha sopportato l’idea di ricevere la stessa punizione di Ilaria ed Helena. Loro hanno avuto comportamenti aggressivi e fisici, a differenza sua che ha ferito con la lingua.

Toni molto accesi, cui è seguito un silenzio tombale. Nei giorni dopo l’uscita dalla porta rossa, Jessica ha avuto modo di guardare i propri video e giudicarsi molto duramente. Tornata in casa nella puntata del 13 gennaio, ha dunque ammesso alcuni dei propri errori, ribadendo d’aver ceduto alle provocazioni, tramutandosi nella persona che un tempo era, e che ha faticato a modificare.

E con Signorini? Tutto bene quel che finisce bene, stando al post. Sembra proprio che la cantante abbia voluto ricucire il rapporto con Mediaset, lievemente incrinato: “Grazie ad Alfonso Signorini per aver creduto in me a tutta la squadra di Endemol per avermi regalato questo sogno. Grazie a Beatrice Luzzi per avermi capita e per tutte le immunità che mi ha dato”.

Ringraziamenti anche per Cesara Buonamici, forse quella che maggiormente le ha dato contro in queste ultime settimane. Sono state evidentemente apprezzate le “critiche preziose”, insieme ai tanti consigli. Uno sguardo rivolto poi anche a Rebecca Staffelli, “per i sorrisi che mi regalava con le sue clip virali”.

E infine: “Grazie alla mia famiglia (tutta), ai miei amici e alle persone che ogni giorno si impegnano per rendermi serena. Vi voglio bene, per sempre. Vostra Jess”.