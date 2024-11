Belen Rodriguez non torna in tv: sospeso il suo programma su Real Time

Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Belen Rodriguez resta lontana dalla tv. La soubrette argentina era pronta a tornare sul piccolo schermo sui canali Warner Bros.Discovery, dopo un lungo periodo da protagonista a Mediaset, ma il suo debutto è stato rinviato. Praticamente all’ultimo visto che uno dei due programmi previsti nel contratto di Belen, Amore alla prova-La crisi del settimo anno, era già stato annunciato sui canali social di Real Time con svariati promo ed era pronto a partire mercoledì 20 novembre. Poi, però, la cancellazione improvvisa.

Sospeso momentaneamente il programma di Belen su Real Time

Come fa sapere il blog di Davide Maggio, Amore alla Prova-La crisi del settimo anno, il format che scambia le coppie in crisi, non partirà come previsto il prossimo mercoledì 20 novembre. Slitta direttamente al 2025 anche se una data ufficiale non è stata ancora stabilita. Sempre il prossimo anno Belen Rodriguez sarà anche la nuova co-conduttrice sul Nove di Only Fun-Comico Show.

Prolungata dunque l’assenza della showgirl dalla tv, dove manca praticamente da più di un anno. A causa di alcuni problemi di salute, l’ex moglie di Stefano De Martino ha preferito abbandonare momentaneamente la scena pubblica. Ha lasciato Mediaset, azienda dove è cresciuta professionalmente, e si è dedicata principalmente alla vita privata. Belen ha poi accettato la proposta di Warner Bros.Discovery, seguendo così Amadeus. Ma a differenza di quest’ultimo, la Rodriguez dovrà attendere prima di tornare in video.

A quanto pare Amore alla Prova-La crisi del settimo anno è stato momentaneamente sospeso per un problema di sovraffollamento televisivo. Il 20 novembre debutterà su Canale 5 This is me, il nuovo show di Silvia Toffanin – realizzato in collaborazione con Maria De Filippi – in cui si ripercorreranno le carriere dei più noti ex allievi di Amici. Sempre di mercoledì, poi, va in onda sul Nove La Corrida di Amadeus, che ha ottenuto buoni ascolti con la prima puntata.

Da non dimenticare poi i canali Rai: ogni mercoledì sera su Rai3 c’è Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli, seguita da oltre venti anni da un zoccolo duro di fedelissimi telespettatori. Il 20 novembre su Rai1 verrà invece trasmesso Noi e… il galà benefico per l’Unicef condotto da Mara Venier. In prima serata su Real Time, al posto di Belen, ci sarà dunque una replica del reality show americano Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli. Per il momento nessuna dichiarazione da parte della Rodriguez.

La crisi di Belen che l’ha portata a lasciare la tv

Dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha dovuto fare i conti con una profonda crisi e una depressione che l’hanno spinta ad allontanarsi da tutto e da tutti. Anche dal suo lavoro: ad esempio ha mollato dopo tanti anni Tu si que vales su Canale 5.

“Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro. – ha detto in un’intervista rilasciata al settimanale Chi – Quando dico che l’amore è al primo posto nella mia vita parlo dell’amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando”.

Superato il periodo buio Belen è rinata, ha ripreso in mano la sua vita ed è tornata più carica di prima. Nel suo presente non solo lo spettacolo ma anche svariati progetti imprenditoriali. E ovviamente i figli, Santiago e Luca, che restano la sua priorità. Ora non resta che attendere il suo tanto atteso ritorno in tv.