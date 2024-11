Silvia Toffanin pronta per This Is Me: 3 serate dedicate ai talenti di Amici

La conduttrice di Verissimo pronta per This Is Me, un format speciale in 3 serate dedicato ai concorrenti del talent Amici per raccontare le loro storie e ricordare dove tutto è iniziato

La regina del sabato pomeriggio di Canale5, Silvia Toffanin, si prepara ad una nuova emozionante avventura televisiva: This Is Me. Dopo il grande successo di Verissimo, salotto ormai consolidato e amatissimo dal grande pubblico, dove ogni settimana si alternano personaggi famosi con le loro storie, finalmente vedremo la Toffanin al timone di un nuovo programma, decisamente speciale.

Il prossimo 20 novembre infatti, nella fascia prime time, prenderà il via This Is Me, un format in 3 serate tutto dedicato ai talenti che sono usciti dalla scuola di Amici. Lo storico talent show di Maria De Filippi negli anni ha conquistato un enorme successo grazie ad una formula fresca, giovane e super azzeccata, contribuendo a portare al successo numerosi talenti nel campo della musica e della danza, ma non solo.

This Is Me: 3 puntate evento per celebrare I talenti di Amici

Elodie, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, ma anche Diana Del Bufalo, Shaila Gatta, Elena D’Amario e persino Stefano De Martino: è quasi impossibile elencare i nomi di tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno partecipato al talent di Maria De Filippi come concorrenti, portando con sé il proprio sogno e arrivando, quasi sempre, a realizzarlo.

Stiamo parlando infatti di nomi ormai ben noti al grande pubblico, talenti che, giovanissimi, si sono messi in gioco nella celebre scuola, attraversando sfida dopo sfida il giudizio di professori e dell’implacabile pubblico da casa, riuscendo però ad arrivare esattamente dove volevano. Negli anni il talent Amici ha dato vita ad alcuni dei più importanti talenti italiani nel campo della danza e della musica, molto spesso facendo da trampolino anche per carriere internazionali.

Ora, in This Is Me, Silvia Toffanin racconterà le loro meravigliose storie, ricordando come sono cominciate, come si sono evolute e quali sono i progetti futuri dei protagonisti del format. In studio, ad accompagnare la Toffanin nelle tre serate, ci saranno grandi personaggi e grandi ospiti che oggi fanno parte della storia della cultura, della musica e della danza, sia in Italia che all’estero.

Le storie ed i sogni dei protagonisti di Amici

Era il lontano 2001 e su Italia 1 andava in onda per la prima volta un nuovo programma: Saranno Famosi. Da quella data sono passati tantissimi anni e Amici, che nel frattempo ha cambiato nome e anche canale, ha raggiunto la quota record di ben 24 edizioni, risultando così il talent più longevo della televisione italiana.

Dal programma di Maria De Filippi sono usciti tantissimi talenti che hanno raggiunto il grande pubblico con la loro voce, i loro passi di danza e la loro bravura. Molti hanno vinto Sanremo o sono diventati cantanti di grande successo, basta pensare ad Emma Marrone o Elodie, solo per citarne un paio, mentre altri come Diana Del Bufalo hanno intrapreso la strada della recitazione e lavorano in tv e al cinema. Tanti anche i figli d’arte che hanno partecipato nel corso delle edizioni, tra cui Ilan, il figlio del regista Gabriele Muccino, presente proprio nell’edizione 2024.

Di certo ora grazie a This Is Me, potremo ripercorrere i loro esordi, ricordare come li abbiamo conosciuti e vedere la loro evoluzione nel tempo, scoprendo così come i sogni possono diventare realtà ed emozionandoci nel ripercorrere la loro carriera fino ad oggi.