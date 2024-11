Chi veste Silvia Toffanin a “This is me”, il segreto di stile

Sta per approdare in prima serata su Canale 5 This is Me, il nuovissimo programma sequel di Amici di Maria: alla conduzione ci sarà Silvia Toffanin, questa sera di rosso vestita

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Nuova avventura per Silvia Toffanin: proprio questa sera (mercoledì 20 novembre) su Canale 5 andrà in onda il primissimo appuntamento con This is Me, inedito format con focus sulla carriera dei protagonisti più amati di Amici di Maria De Filippi atto a celebrarne il successo. Al timone del programma c’è la nota conduttrice di Verissimo, al debutto fasciata in uno splendido abito rosso fuoco. I dettagli? Eccoli.

Silvia Toffanin, l’abito rosso fuoco per la prima puntata di This is Me

Dopo aver seguito, passo dopo passo, l’evoluzione degli allievi del talent nel suo salotto pomeridiano Silvia Toffanin li prenderà per mano uno ad uno per guidarli attraverso questo viaggio all’insegna delle emozioni. Sarà lei, dunque, uno dei personaggi principali di This is Me e la vedremo alle prese, per la primissima volta, con la conduzione in prima serata. Un autentico evento il suddetto, e tanto importante da meritare particolare attenzione in ogni dettaglio, a partire dal look.

I più curiosi non avranno saputo fare a meno di notare le piccole anticipazioni trapelate a proposito delle mise sfoggiate dalla conduttrice: se le foto della promo la vedevano con addosso un classico quanto attualmente in voga gilet, si sa già che durante la prima puntata dello show la Toffanin illuminerà lo studio intero con un abito rosso fuoco a dir poco magnifico. Chi l’ha guidata nella messa a punto del look che inaugurerà l’avvio dello show?

Dietro all’ensemble si nasconde Susanna Ausoni, affezionata stylist a cui Silvia Toffanin si affida da anni nella cura della propria immagine. E, se negli studi di Verissimo la moglie di Pier Silvio Berlusconi si sbizzarrisce tra tubini di stampo iperfemminile, tailleur di gusto mannish e gonne midi dalle vibrazioni bon-ton, per la prima puntata di This is me l’obiettivo sembra essere quello di stupire: la scelta presa di comune accordo è ricaduta su di un sontuoso abito firmato Dolce&Gabbana, un modello in satin dalla silhouette fasciante dotato di scollo rotondo, maniche lunghe e gonna aderente.

Ad esaltarlo ci penseranno quasi sicuramente dei tacchi alti, mentre stando a quanto si sa per il momento il lato accessori verrà mantenuto molto sobrio, con ogni probabilità per non appesantire il tutto. Un look, dunque, che vedrà intatta la consueta eleganza della conduttrice ma arricchito di quel giusto tocco in più.

In quanto al beauty look, invece, le prime immagini emerse vedono Silvia Toffanin valorizzata da un make-up minimal ma intenso ed una piega liscia naturale.

This is Me: il nuovo programma in prima serata su Canale 5

Il racconto di un sogno che è divenuto realtà: queste le parole ad introdurre This is Me, un programma tutto nuovo che ci racconterà le vicende degli artisti più influenti dalla loro uscita dalla celebre scuola di Amici ad oggi.

Alcuni dei nomi? Ascolteremo le parole di Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Stash e Irama, sino ad arrivare a Elodie e Annalisa. A quanto si sa gli appuntamenti fissi saranno in totale tre a partire da quello di stasera, in onda ogni settimana su Canale 5 alle 21.20.