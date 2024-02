Fonte: Getty Images Le più belle citazioni e frasi dalle canzoni dei The Kolors

04Gruppo musicale formatosi a Milano nel lontano 2009, i The Kolors iniziano a far parlare di sé a partire dal 2015, quando partecipano al talent show Amici di Maria De Filippi, aggiudicandosi anche la vittoria. Il gruppo è composto oggi dai cugini Antonio Stash Fiordispino – voce e chitarra – e Alex Fiordispino – batteria e percussioni – oltre che dal bassista Dario Iaculli. Fino al 2022 c’è anche Daniele Mona al sintetizzatore e alle percussioni, che lascia poi il gruppo.

Il grandissimo successo commerciale dei The Kolors arriva con il singolo Everytime. Il gruppo parteciperà quest’anno al Festival di Sanremo, come accadde anche nel 2018 con Frida. Sono tanti i premi vinti dalla band italiana, gli artisti hanno pubblicato in tutto una raccolta e tre album in studio, cantando in italiano, ma anche in inglese. Diverse le collaborazioni con altri cantanti famosi, tra cui Lorenzo Fragola, Elodie, JAx ed Elisa.

Il primo inedito del gruppo risale al 2011, I Don’t Give a Funk, e da quel momento iniziano a esibirsi in apertura dei concerti italiani di Paolo Nutini, Gossip, Hurts e degli Atoms for Peace. I The Kolors pubblicano nel 2014 l’album di debutto I Want. Vediamo alcune delle più significative frasi dalle canzoni della band italiana, sull’amore e sull’amicizia, in italiano e in inglese, da tatuare.

Canzoni italiane frasi The Kolors

Nel 2015, anno della vittoria ad Amici, oltre a Everytime il gruppo pubblica anche il secondo album in studio Out, che esordisce al primo posto della classifica italiana ed è nominato quattro volte disco di platino in Italia (vendendo più di 200.000 copie). Anche Everytime è disco di platino. Italia 1 trasmette un documentario che racconta la storia dei The Kolors, e in TV vediamo anche il loro concerto all’Expo dell’11 settembre 2015.

Dopo vari singoli, nel 2017 esce il terzo album in studio You, che debutta alla quarta posizione della Classifica FIMI Album. Nel 2018 il gruppo partecipa al Festival di Sanremo con Frida, primo loro brano totalmente in lingua italiana e secondo loro brano a entrare tra le prime dieci posizioni della Top Singoli.

Nel 2018 passano dalla Baraonda alla Universal Music Group sotto la Island Records, firmando un nuovo contratto discografico. Esce poi Come le onde, con JAx, e nello stesso anno Stash viene nominato professore e giudice di Amici di Maria De Filippi, lo stesso talent che ha fatto emergere il gruppo solo poco più di tre anni prima. Vediamo le frasi delle più famose canzoni italiane dei The Kolors, tra i concorrenti alla 74esima edizione del Festival di Sanremo:

Che ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l’ansia che mi sale, la cosa che mi fa incazzare è quando non mi parli più. E il mondo sembra tutto uguale, io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ. (Italodisco)

Ogni volta che stai solo cercando di essere te stesso senza un volto da indossare s cerchi di credere a ogni parola. In ogni parola che dicono, guardando indietro hai sprecato solo tutto quel tempo. (Il mondo)

Dici che son bravo solo quando dormo, un altro euro un altro giorno, colpa di quello che mi gira attorno. (Los Angeles feat. Gué Pequeno)

Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel. È iniziato il nostro viaggio in una camera vista mare. (Leoni al sole)

Ogni volta in cui credi in tutti, in tutti quelli che conosci. Ogni volta che si crede a tutto, a tutto quello che fai. Tutto ciò che accade è che ti ributti giù di nuovo, di nuovo, sai, in ogni piccola cosa che fai! (Il mondo)

Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima dei Coldplay, forse sì, forse no. Almeno tu hai sempre ragione, quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. (Italodisco)

A volte fisso lo specchio e penso che ho fatto quasi trent’anni e non è un granché. Ho i tuoi vestiti qui da me e ricomincia la guerra delle spunte blu. Si è fatto tardi e mi sa che non esco più, tanto risponderai alle tre. (Pensare male con Elodie)

Facciamo come le onde, ma che bello il dolce far niente, che è un lusso se poi ci pensi, accendo gli incensi, lacrimoni densi. (Nella pancia della balena)

Sembri brava a sognare, ma poi meno male che sono più pazzo di te e sono pronto, se dici che tu vorresti scappare una macchina e il mare non torniamo più. (Cabriolet Panorama)

Da quanto tempo tu non guardi più la luna, il mio tormento sempre tu la mia fortuna. La forma ed il colore di ogni cosa vera, sembra vicina e più leggera voli via, se non avrai più voce parla con la mia. (Frida)

Pensare male di me anche quando non vuoi poi fai finta di niente. Lascia un vestito da me così domani potrai avere ancora la scusa per ritornare da me ma in fondo non vuoi andare via veramente. (Pensare male con Elodie)

Tutta la notte solo tu per la città, con le ossa rotte a farti male dentro un bar. Che te ne fotte, tanto nessuno capirà come ti senti sotto, vivo o morto, poi domani passerà. (Non è vero)

Un ubriaco mi grida sei splendida, vorrei che fosse la verità, ma invece mi sento così fragile. (Pensare male, con Elodie)

E non hai voglia di scappare adesso, ti tengo le mani, siamo sempre più lontani. E non hai voglia di quel mare addosso, ti tengo le mani, ma in un attimo scompari, blackout. (Blackout)

Quante notte in bianco dentro un calice, forse non ci andremo più io e te a Los Angeles. Sai quando ridi e ma in realtà vorresti piangere, l’ultimo drink e torno a casa senza te, da Re. (Los Angeles feat. Gué Pequeno)

Frasi The Kolors su amore e amicizia

Nel 2019 arriva la collaborazione con Elodie per il singolo Pensare male, disco di platino, di grande successo. Esce sempre nel 2019 anche Los Angeles, dei The Kolors insieme al noto rapper italiano Gué Pequeno. L’anno successivo esce il brano Non è vero, e nel 2021 Cabriolet Panorama, anno in cui viene pubblicata la raccolta Singles, dove sono raccolti tutti i singoli della band datati 2019-2021.

Nel 2022 Daniele Mona, uno dei componenti del gruppo, dice addio alla band, dopo ben 11 anni. L’anno dopo termina il contratto discografico con la Island Records e i The Kolors ne firmano uno nuovo con la Warner Music Italy, Iaculli intanto diventa uno dei componenti ufficiali della band. Italodisco, vero tormentone dell’estate 2023 che tutti conosciamo e abbiamo cantato un’infinità di volte nei mesi scorsi, è il primo singolo che viene pubblicato con la nuova etichetta. Consente al gruppo italiano un nuovo esordio nella Top Singoli (non avveniva dal 2021, con Cabriolet Panorama). Con Italodisco i The Kolors vincono al Power Hits Estate 2023 e per la prima volta scalano la Top Singoli, arrivando in vetta. Vediamo come i The Kolors raccontano l’amore e parlano di affetto e amicizia nelle loro canzoni:

Ci vuole poco, spengo un’altra Pall Mall, brucia come il fuoco, non è tutto oro, è un gioco, persi senza TomTom. Lennon senza Yoko, non è tutto oro. (Blackout)

Non succede mai mai mai, nessun amore è per sempre mai, ma un fiore prima o poi arriva, che questa vita dicono non è cattiva. (Frida)

Presto che non resisto, Italodisco, scusa se insisto, ma questa notte quello che preferisco è un chiodo fisso, un imprevisto per far l’amore. (Italodisco)

Il traffico tornando la sera, sabato la gente che sclera. Balliamo nella pancia della balena, in una balera, e se c’è traffico, ma chi se ne frega. (Nella pancia della balena)

Sai che siamo solo sospesi, che un bacio non misura due pesi, amore un manicomio abbiamo il monopolio, quanto valgono i giorni già spesi? (Come le onde)

E con le tue mani che giocano al vento su una superstrada, e poi mi sospiri qualcosa. Sembra un po’ un deja vu, tutto chiaro stasera, scendi che sono giù. (Cabriolet Panorama)

L’amore non è che una sfida, sarà la nostra regola, come per Frida, come per Frida. Non importa dove sei, a cosa pensi per sentirti viva, l’ultima notte diventò la prima, l’inizio della fine di ogni cosa pura, come una piuma più leggera voli via, separi la tristezza e la malinconia. (Frida)

Lo sai di noi nessuno sospetta, la nostra storia brucerà in fretta. Ti vedo nei locali, coincidenze astrali, ti ho amato, che tu sia maledetta. (Come le onde)

Sotto la corazza ho trovato un cuore, eio sono il veleno, tu sei la pozione. Un problema, una soluzione, ma che bello l’amore. (Nella pancia della balena)

Calpesterò le tue rose pensando a te, resterò fuori stanotte e non so perché, negli occhi degli altri vedo te. (Pensare male con Elodie)

Ci credi che a volte vorrei chiederti come stai, ma poi non lo faccio mai. Sfidando la notte cercando risposte lo sai, molto meglio non averle mai. (Los Angeles feat. Gué Pequeno)

L’amore è peggio del veleno, siamo una giostra alla disco inferno e tu cadevi sul più bello. (Non è vero)

Pensavo che è sempre più facile allontanarsi, è sempre più facile dimenticarsi, e invece siamo qui coi rimorsi, ci diamo i morsi. (Pensare male con Elodie)

Io sto distratto e tu sei seria, ognuno tra i pensieri suoi, forse sì, forse no. Mi parte il basso dei Righeira, se vado in contro agli occhi tuoi. (Italodisco)

Vorrei sentirti come il sangue che mi scorre dentro, dimenticarti per tornare esattamente al punto dove tu mi hai perso, dove tu mi hai perso. Nel buio siamo una candela, siamo un segreto che a nessuno si rivela. (Frida)

Vieni via con me andiamo dove ci porta la notte. Non lo so perché, ma ci salviamo la pelle stanotte. (Cabriolet Panorama)

Il temporale con i lampi, la fatica, il sudore, i crampi. Mille girasoli nei campi, sai, oggi forse un po’ mi manchi. (da Nella pancia della balena)

Frasi The Kolors da tatuare

Tra le più belle frasi dalle canzoni dei The Kolors, ci sono anche alcuni brevi pensieri che spesso i fan decidono di tatuarsi. Succede un po’ con tutti gli autori e cantanti: quando un fan rimane particolarmente colpito dalla frase di uno dei suoi idoli, perché la sente particolarmente sua o perché descrive un determinato momento della sua vita, la tatua, per lasciarla incisa nella pelle per sempre, in maniera indelebile.

Un gesto ormai molto frequente negli ultimi anni, vediamo anche alcune frasi delle canzoni dei The Kolors che si prestano per diventare dei bellissimi tatuaggi:

Cavalco le tue curve con la tavola da surf. (Come le onde)

Il destino a volte è un attimo, ci porta dove vuole e ci rivela strade nuove. (Frida)

Via lontano e poi ritorniamo. (Come le onde)

Anche se cadi di faccia, stai ancora andando avanti, stai solo cercando di vivere nel modo desiderato. (Il mondo)

Sembra che parlo con il muro, facciamo a gara a chi è più duro, mi serve stare lontano lontano da te. (Los Angeles feat. Gué Pequeno)

E la tua pelle è come le luci di casa. (Come le onde)

Ti sto cercando, ma è nebbia fitta, ti giuro se ti penso la mia testa suona. (Italodisco)

Quanti chilometri ho fatto soltanto per il panorama, più di un milione di volte ho sbagliato per arrivare a te. (Cabriolet Panorama)

Try to be somebody that is better than the devil, you know (Cerca di essere qualcuno che sia migliore del diavolo, lo sai). (da You)

Frasi canzoni The Kolors in inglese

Come abbiamo detto in apertura e come tutti i fan (e non) sanno, nel repertorio delle canzoni dei The Kolors ci sono anche moltissimi testi in lingua inglese, oltre a quelli in italiano. Riportiamo di seguito alcune delle frasi più belle e significative dalle canzoni dei The Kolors in inglese (con traduzione):