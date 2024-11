Anticipazioni This is me, gli ospiti di Silvia Toffanin mercoledì 20 novembre

Tra celebri ex allievi di "Amici" e star della musica italiana, ecco chi saranno gli ospiti di Silvia Toffanin nella prima puntata di "This is me"

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Tutto pronto per il debutto di This is me, il nuovo show condotto da Silvia Toffanin e dedicato ai più grandi talenti emersi dalla scuola di Amici. Nella prima puntata del programma, in onda in prima serata su Canale 5 mercoledì 20 novembre, alcuni ex allievi d’eccellenza del talent come Emma, Giuseppe Giofré ed Irama, saliranno sul palco con star del calibro di Fabri Fibra, Raf e Fred De Palma.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di This is me

Una serata all’insegna della musica, della danza e dell’entertainment a 360 gradi: la prima puntata di This is me, condotta da Silvia Toffanin, promette emozioni e grande spettacolo. Sul palco saliranno infatti alcuni ex allievi di Amici, che hanno saputo ritagliarsi un ruolo importante nel panorama artistica italiano e internazionale. Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Emma, vincitrice del talent nel 2010, cantante multiplatino e vincitrice del Festival di Sanremo; Giuseppe Giofrè, vincitore di Amici della categoria Danza nel 2011, da tanti anni ballerino di fama internazionale accanto a (tra le altre) Taylor Swift, Jennifer Lopez e Dua Lipa; e Irama, uscito trionfante dall’accademia di Amici nel giugno 2018 oggi importante e amatissimo artista multiplatino.

Fonte: IPA

Ci sarà spazio anche per la storia della ballerina Elena D’Amario, volata in America nel 2010 e scelta da una delle compagnie di danza più rinomate al mondo, la “Parsons Dance Company”; e poi Stash, musicista, autore e interprete che si iscrive ai provini di Amici e vince l’edizione del 2015 con i The Kolors; l’ironia di Diana Del Bufalo, talentuosa attrice di cinema, fiction e teatro oggi in scena con il Musical Tra sogni e Desideri; la caparbietà e la bravura della ballerina professionista australiana Isobel. Infine, dalle edizioni più recenti, arriveranno Serena Carella, Petit, Mida e Marisol vincitrice lo scorso anno della categoria ballo.

Presenti anche alcuni super ospiti, che si esibiranno in straordinarie performance con i cantanti: Fabri Fibra, Baby Gang, Ermal Meta, Raf, Ava E Villabanks, Slf e Fred De Palma. La consueta parentesi comica, invece, sarà affidata all’attore Francesco Cicchella.

This is me, la celebrazione del talento con Silvia Toffanin

This Is Me, condotto da Silvia Toffanin, è un programma in tre serate pensato per celebrare e raccontare le stelle del canto e della danza che hanno mosso i primi passi all’interno del talent show più longevo della Tv, Amici. Un vero e proprio “amarcord”, in cui si passano in rassegna l’origine e l’evolversi del sogno di ciascuno degli ospiti, che da esordiente inesperto è riuscito a trasformarsi in artista di primissimo livello.

In un bellissimo e spazioso studio televisivo la Toffanin, che ha seguito da vicino il percorso di moltissimi allievi di Amici, accoglie, si confronta e dialoga con cantanti e danzatori per rivivere insieme le tappe della loro carriera iniziata tra i banchi della scuola del talent di Maria De Filippi. Per ciascuno di loro, ai momenti più intimi raccontati da immagini e parole, si alterneranno grandi performance di ballo e di canto. Infine, le imperdibili sigle storiche di Amici come Fame, It’s Raining Men e Maniac rivivranno grazie ai professori, nonché ballerini e coreografi d’eccellenza, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

This is me va in onda il 20 novembre su Canale 5 in prima serata sotto la direzione artistica di Stephane Jarny.