Silvia Toffanin verso il Grande Fratello dopo il successo di This is Me

Il futuro di Mediaset è Silvia Toffanin che, dopo Verissimo e il recente This is Me, potrebbe presto approdare al Grande Fratello

Il Grande Fratello è in crisi. Ma Mediaset non vuole rinunciare al format, il primo reality show sul quale ha investito oltre venti anni fa. E per tamponare l’emergenza ascolti dell’ultimo periodo starebbe valutando un cambio radicale alla conduzione. Fuori Alfonso Signorini, dentro Silvia Toffanin. E dal punto di vista autoriale potrebbe arrivare Maria De Filippi col suo team, che negli ultimi anni ha regalato a Canale 5 un successo dietro l’altro. L’ultimo in ordine di tempo? This is Me, condotto proprio dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi in tre serate evento.

Silvia Toffanin nuova conduttrice del Grande Fratello?

Mediaset punta su Silvia Toffanin. Del resto Pier Silvio Berlusconi ha sempre creduto molto nella 45enne: dopo l’esperienza a Passaparola come Letterina, fu proprio il figlio del Cavaliere a spingere Silvia ad intraprendere la carriera di giornalista e conduttrice. E ora l’amministratore delegato è pronto a renderla la regina della sua azienda. Perché il suo modo di condurre garbato e professionale piace molto. E dopo il successo in prima serata con This is Me (una media di tre milioni di spettatori e una dolce sorpresa da parte di Pier Silvio), la Toffanin sarebbe lanciatissima in prima serata.

“Nel 2025 potrebbe arrivare un’altra promozione – spiffera il settimanale Diva e Donna – la conduttrice potrebbe arrivare al timone del Grande Fratello che, in questa stagione fa ascolti non troppo lusinghieri. A gennaio sarà presa la decisione finale”.

Silvia Toffanin potrebbe quindi condurre il programma nel 2025, al posto di Alfonso Signorini. Non è la prima volta che si vocifera di un cambio del genere: già nel 2013 si parlò di un arrivo di Silvia al GF, in sostituzione di Alessia Marcuzzi. Poi la Toffanin preferì fare un passo indietro, forse per mancanza di sicurezza ed esperienza.

Dieci anni dopo Silvia Toffanin potrebbe essere finalmente pronta anche se il Grande Fratello è molto diverso da Verissimo o da This is Me. È in diretta e bisogna essere in grado di gestire qualsiasi tipo di imprevisto. Ad oggi Silvia ha condotto principalmente in differita e il GF potrebbe essere dunque un banco di prova importante. Una sfida stimolante ma anche molto impegnativa.

Anche Maria De Filippi al Grande Fratello?

L’esperimento This is Me – dove Silvia Toffanin e Maria De Filippi hanno unito le forze per celebrare i talenti di Amici – è ben riuscito. E per questo la collaborazione potrebbe andare avanti con una nuova edizione del Grande Fratello. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Queen Mary (con la Fascino, la sua casa di produzione) potrebbe occuparsi il prossimo anno dei casting del reality show, forte dell’ottimo lavoro svolto con Temptation Island.

Una trasmissione da record, dove l’ingrediente forte sono appunto le coppie protagoniste, scelte tra persone comuni ed in grado di regalare dinamiche appassionanti e avvincenti, nelle quali ogni spettatore si immedesima facilmente. E non è un caso che Alfonso Signorini nell’ultimo periodo abbia attinto molto a Temptation per il cast del suo Grande Fratello sperando, invano, di emulare il successo della De Filippi.

Dopo l’ultima puntata di This is Me, Pier Silvio Berlusconi ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente Maria De Filippi “e tutto il team di Fascino per aver fatto ancora una volta un lavoro straordinario”. L’ennesimo ma non l’ultimo e a Mediaset si preparano così a novità importanti.