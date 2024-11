Ilan, il figlio di Gabriele Muccino ad Amici: il regista è preoccupato

Gabriele Muccino ha parlato per la prima volta della partecipazione di suo figlio Ilan ad Amici di Maria De Filippi, dove è in gara in qualità di cantante

Fonte: Fascino/Getty Images Ilan di Amici e il padre Gabriele Muccino

Amici di Maria De Filippi continua ad arruolare figli d’arte. Dopo LDA, Angelina Mango e Holden, ora è il turno di Ilan, figlio del noto regista Gabriele Muccino. Il ragazzo è uno degli allievi di canto della ventiquattresima edizione del talent show di Canale 5. Ha dunque scelto di prendere una strada diversa dal suo celebre padre che, però, non ha nascosto una certa preoccupazione per questa avventura del suo secondogenito, nato dal rapporto con l’ex moglie Elena Majoni.

Ilan ad Amici, le parole del padre Gabriele Muccino

In occasione dell’uscita del suo nuovo film Fino alla fine, Gabriele Muccino ha svelato cosa pensa della partecipazione di suo figlio Ilan ad Amici. “Avrei voluto che Ilan studiasse un po’ di più – ha ammesso il regista in un’intervista rilasciata a Fanpage – ma si è voluto lanciare nel contenitore di Amici e mi auguro che gli vada benissimo”. Muccino senior non ha però nascosto timori e paure su questa esperienza di Ilan, che vuole farsi strada in un ambiente tutt’altro che facile e dove un cognome importante può rivelarsi un peso non indifferente.

“Il mondo della musica è terribilmente cinico – ha aggiunto Gabriele Muccino – un ambito in cui si spremono artisti giovani e impreparati in modo crudele, quindi la vita d’artista va preparata con grande rigore e disciplina. Spero lui sia pronto sotto questo punto di vista perché è un mondo spietato“.

Durante una chiacchierata all’interno del talent con Rudy Zerbi, il suo insegnante ad Amici, Ilan ha svelato di non riuscire a comunicare sé stesso alla famiglia e agli amici: “Ci tenevo molto a questa felpa, l’ho sognata. Io metto la musica totalmente avanti a me stesso. Io ho difficoltà a comunicare quello che sono ai miei amici. Ho difficoltà a comunicare chi sono alla mia famiglia. E se non lo fai con la famiglia, con chi lo fai? L’unica formula che ho di comunicare quello che sono è attraverso la musica. La mia è un’esigenza”.

Chi è Ilan di Amici: significato del nome e genitori

Classe 2003, Ilan Muccino è il figlio di Gabriele Muccino e dell’ex moglie, la violinista Elena Majoni. Ilan non è un nome d’arte bensì il suo nome di battesimo. Secondo una leggenda ebraica, il termine Ilan rappresenta l’albero della vita, il simbolo della vita eterna e del benessere spirituale.

Ilan di Amici è nato a Roma ma è cresciuto a Ravenna dopo la separazione dei suoi genitori. Muccino ed Elena si sono sposati nel 2002 e si sono lasciati nel 2006 e il loro divorzio è stato piuttosto travagliato. Nel 2017 la donna ha accusato l’ex marito di essere un uomo violento e ha parlato di uno schiaffo ricevuto da Gabriele al quale avrebbe assistito il fratello minore Silvio Muccino, anche lui attore e regista.

Una vicenda finita in tribunale e sul quale si è consumata la dolorosa lacerazione di Silvio, che in un primo momento aveva testimoniato a favore del regista, salvo poi ritrattare e confessare tutta la storia in un’intervista rilasciata a Massimo Giletti nel programma tv L’Arena. Da allora i due non hanno più alcun tipo di rapporto.

“Silvio ha sempre sofferto molto per quella testimonianza. Che poi è uno dei motivi principali per cui ha rotto con la sua famiglia”, ha detto qualche tempo fa la Majoni aggiungendo: “Conoscendolo sapevo che prima o poi avrebbe fatto emergere la verità. E il suo gesto, a mio parere, è stato importante sia ai fini giudiziari che per la mia personale credibilità”.

Successivamente Elena Majoni ha accusato Gabriele Muccino di non aver pagato gli alimenti al figlio ma l’artista è stato prosciolto dalle accuse nel 2018: prima della sentenza definitiva le due parti hanno trovato un accordo per il bene del loro unico erede. Anche se in realtà Ilan ha due fratelli: Leonardo, figlio del regista e della sceneggiatrice Eugenia Di Napoli, e Penelope, nata dalla costumista Angela Russo, con la quale Muccino è sposata dal 2012.

Prima di superare i provini di Amici, Ilan ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2021. Non solo musica: nel suo percorso artistico pure il cinema. Il giovane Muccino ha recitato ne Gli anni più belli, il film del padre del 2020 con protagonisti Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria. Ilan è single anche se nella Scuola di Maria De Filippi ha mostrato interesse per la ballerina Rebecca Ferreri.