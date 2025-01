Alessio lascia Amici per infortunio, Maria De Filippi: “Ci vediamo l’anno prossimo”

La scuola di Maria De Filippi perde un altro allievo. Stavolta tocca ad Alessio lasciare Amici, a causa di un infortunio che lo ha costretto a un periodo di pausa dalla danza. A comunicarlo sia a lui che ai suoi compagni di avventura è stata la stessa De Filippi, che ha provato a consolarlo in un momento di comprensibile sconforto e lo ha salutato con una promessa.

Maria De Filippi comunica ad Alessio che deve lasciare Amici

È un periodo un po’ sfortunato per la scuola di Amici. Alessio non è il primo allievo costretto a lasciare il talent di Canale 5 a poche settimane dall’inizio del Serale, ma stavolta non c’entrano sfide né provvedimenti. In ultimo avevamo visto Ilan, figlio di Gabriele Muccino, ricevere la brutta notizia da Anna Pettinelli che, dopo averlo accolto in squadra, ha deciso di interrompere il suo percorso a causa di miglioramenti a suo dire mai arrivati.

Per Alessio Di Ponzio il discorso è completamente diverso e la scelta è stata obbligata non per mancanza di meriti, ma per via di un brutto infortunio che lo aveva già costretto all’uso delle stampelle. È stata la stessa Maria De Filippi a comunicarglielo, dopo aver riunito lui e il resto della classe. “Ci vediamo l’anno prossimo – gli ha detto -, mi dispiace. Però bisogna che ti operi e poi hai sette settimane di fermo prima di riappoggiare il piede. Queste cose ai ballerini capitano“. Poi ha provato a rassicurare il giovanissimo ballerino, in preda ai sensi di colpa: “Se hai seguito il programma hai visto anche che chi ha avuto questa disavventura quando è tornato era persino più forte di prima. Non è vero che hai buttato tutto quel che hai fatto”.

Non sono mancate le lacrime per Alessio, ma anche per i suoi compagni di avventura che, conoscendo la sua grande motivazione, hanno appreso la notizia con grande tristezza e dispiacere. Emozioni che hanno cercato di esorcizzare in un secondo momento, organizzando per il ballerino una piccola festa di arrivederci con tanto di torta e candeline da spegnere. Un bel gesto di solidarietà, che certamente Alessio non potrà dimenticare.

Il messaggio di Emanuel Lo

Non ha tardato ad arrivare il messaggio di Emanuel Lo, che sin dall’inizio di questa edizione di Amici aveva accolto Alessio nella sua squadra. “Ale bello, sono orgoglioso di averti avuto con me in questo pezzo di strada, ti ho visto trasformarti lasciandoti andare come mi avevi promesso, hai un dono meraviglioso che parte dalla persona che sei, nulla è perduto, e ricordati che c’è un cappello che ti aspetta, tu sai, a presto”, ha scritto.

“Grazie Maestro per aver creduto in me fin dall’inizio e per questo percorso stupendo, l’anno prossimo continueremo più forti che mai. Ti voglio bene, a presto”, ha risposto il ballerino.

I precedenti celebri nella scuola di Amici

Maria De Filippi non utilizza mai parole a caso e, seppur senza fare nomi, ha fatto riferimento ad alcuni casi precedenti che i fan di Amici certamente ricorderanno. Uno riguarda Andreas Muller, che nel talent ha trovato l’amore al fianco di Veronica Peparini, allora sua insegnante di danza. Nel 2016 il ballerino aveva dovuto lasciare la scuola a causa di una lussazione del gomito che, se avesse continuato a danzare, avrebbe rischiato di aggravarsi, salvo poi tornare in gara nell’edizione successiva del talent, aggiudicandosi la vittoria.

Caso simile era accaduto anche a Mattia Zenzola, anche lui gravemente infortunato a un piede e costretto a interrompere il suo percorso prima del Serale. Simile anche il destino del ballerino di latinoamericano che, tornato in gara l’anno successivo, ha surclassato tutti i suoi compagni trionfando in finale.