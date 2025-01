Amici, la decisione di Anna Pettinelli su Ilan: “Esci dalla scuola”

Ilan è ufficialmente eliminato dalla scuola di Amici. Una decisione presa dalla sua Prof. Anna Pettinelli, come andato in onda nel daytime del 14 gennaio, motivata da una situazione a suo parere irrecuperabile per l’allievo. “Non ho visto miglioramenti”, gli ha detto dopo averlo chiamato in sala prove per un colloquio privato. Neanche a dirlo, la reazione di Ilan non si è fatta attendere.

Perché Anna Pettinelli ha eliminato Ilan da Amici

“Non è facile dirti quello che ti devo dire, ma ho dovuto fare delle valutazioni”, ha esordito così Anna Pettinelli nell’ultimo daytime di Amici. Una puntata che ha lasciato i telespettatori del talent di Maria De Filippi senza parole: nessuno si sarebbe mai aspettato un’eliminazione lampo.

Eliminazione che ha riguardato Ilan, il figlio di Gabriele Muccino entrato in squadra con Rudy Zerbi e poi “salvato” proprio dalla Pettinelli. La decisione è giunta dopo l’ultima puntata, nella quale il nuovo singolo di Ilan era stato ascoltato e giudicato da Dardust.

Secondo la Pettinelli, l’allievo di canto ha delle “potenzialità inespresse” che non sono riuscite a venir fuori nel corso di questi mesi: “Rimani sempre un po’ a galla. Quello che è successo è che le tue potenzialità qui dentro sono rimaste inespresse, potenzialità che io non rinnego perché, quando sei passato da Rudy a me, l’ho fatto perché penso che tu abbia stoffa. Ma forse all’interno della scuola di Amici non è venuta fuori. Mi metto anch’io in questo, perché sai che scegliamo i pezzi, in qualche maniera cerchiamo di consigliarvi”.

Poi è arrivata dritta al punto: “Mi sono fatta la domanda delle domande che in questo periodo dell’anno mi faccio: ‘Ilan lo porti al Serale?’, la risposta è stata: ‘No’. È meglio che glielo dica il prima possibile. Non credo che due mesi possano cambiare la tua situazione. Ho scelto di dirtelo in questo luogo più intimo per raccogliere le tue sensazioni, le tue impressioni e non in puntata. La mia valutazione è proprio questa e quindi è inutile, te lo dico da due mesi, inutile che continuiamo uno stillicidio (…). Quello che penso di te rimane ma non ho visto miglioramenti, Ilan. E quindi per me è meglio che esci dalla scuola e che trovi una tua strada. È difficilissimo dire una cosa del genere per me, ma so che è molto più difficile per te sentirlo. Con la sincerità che mi contraddistingue, te lo dovevo dire”.

“Ti ho dato ancora tempo, ma sei rimasto lì io so che è durissima per te però per onestà proprio Ilan lo devo fare”, ha concluso.

La reazione di Ilan all’eliminazione

“Non so cos’altro dire, sono dispiaciuto”, ha detto in un primo momento Ilan di fronte alla decisione della Pettinelli. Ma la sua reazione, quella vera, non ha tardato ad arrivare quando si è recato in casetta per comunicare l’accaduto ai suoi compagni di avventura.

Chiamati a raccolta Trigno e Vybes, Ilan ha spiegato tutto inizialmente solo a loro: “Sono in un momento di isteria. Vi devo dire una roba che non prenderete mai sul serio. Io vado via. (…) Ho parlato con Anna e mi ha detto che non vede miglioramenti e che non mi porterebbe al Serale (…). Ha detto che il mio viaggio qui è finito”. Poi, non riuscendo a trattenere le lacrime, ha aggiunto: “Sono gli ultimi momenti che passo qua con voi, non voglio neanche passarli piangendo”.