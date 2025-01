Amici, pagelle della quattordicesima puntata: cosa è successo domenica 12 gennaio

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Amici: lite Celentano-Garrison

La prima puntata del 2025 di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 12 gennaio su Canale 5, ha regalato momenti di spettacolo, polemiche e performance memorabili. Gli allievi della scuola più famosa d’Italia sono tornati a mettersi in gioco dopo la pausa natalizia, tra sfide appassionanti, compiti complessi e immancabili scontri tra giudici e insegnanti. Scopriamo insieme come è andata, con le pagelle dei momenti più significativi.

Lite Celentano-Garrison. Voto: 7

La puntata si apre con una scintilla: il confronto tra Alessandra Celentano e Garrison Rochelle. Il motivo del contendere? L’esibizione della ballerina Alessia, giudicata da Garrison come “intimidita” dal partner Sebastian.

La Celentano, mai incline a lasciar correre, risponde con prontezza: “Ma chi sta qui a giudicare, io o lei?”. La discussione si trasforma presto in un siparietto ironico, con Maria De Filippi pronta a stemperare la tensione.

Garrison, nel frattempo, difende il suo giudizio, ma Alessandra non si lascia intimidire: “L’allievo supera il maestro”, replica sorridendo. Un battibecco che, pur senza tensioni reali, aggiunge quella dose di pepe che non guasta mai.

Maria De Filippi e il coraggio di Deddy. Voto: 5

Maria De Filippi non perde occasione per mettere i suoi allievi alla prova anche sul piano emotivo. Stavolta è il turno di Deddy, visibilmente imbarazzato davanti ai complimenti ricevuti.

Maria lo incalza con la sua ironia: “Se Maria mi saluta, io svengo”, aveva detto il ragazzo in passato. La conduttrice lo abbraccia e scherza, ma l’imbarazzo di Deddy non passa inosservato. Un momento divertente, ma forse troppo insistito.

Antonia conquista tutti con il suo inedito. Voto: 9

Tra le esibizioni canore, spicca quella di Antonia, che presenta il suo inedito “Dove ti trovi tu”. La sua voce cristallina, priva di eccessi, colpisce Ornella Vanoni: “Ha una qualità vocale molto interessante; quando sussurra le parole spiccano meglio”.

Non è solo la performance a far parlare di Antonia, ma anche il suo outfit: un abito lungo color smeraldo, impreziosito da paillettes, che esalta la sua figura elegante. Non è difficile capire perché abbia conquistato il primo posto nella classifica di canto.

Chiara, eleganza e sensualità in crescita. Voto: 8

Nonostante un infortunio recente, Chiara dimostra di essere una delle ballerine più promettenti della scuola. La sua esibizione conquista l’approvazione della Celentano, che le assegna un meritato 9,5.

Emanuel Lo, invece, è più critico, sottolineando che la ballerina deve ancora lavorare sulla sua sensualità. “Chiara, hai una raffinatezza innata nonostante i passi osé”, la elogia Alessandra.

Un plauso va anche al suo look, composto da un body nero ricamato che enfatizza la sua figura slanciata, abbinato a un tutù asimmetrico di tulle. Eleganza e tecnica si fondono, rendendo Chiara una delle protagoniste indiscusse.

Nicolò e il paragone inarrivabile. Voto: 4

Rudy Zerbi assegna a Nicolò un compito difficile: reinterpretare “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante. Il giovane cantante fatica a trovare una propria strada nell’interpretazione e viene messo a confronto con Emma Marrone, che anni fa eseguì lo stesso brano in modo iconico.

“Chiaramente Emma è Emma, ma Nicolò dovrebbe essere Nicolò”, commenta Zerbi. La scelta del giudice viene duramente criticata da Anna Pettinelli: “Questo paragone è scorretto”.

L’esibizione di Emma, resa ancora più intensa dal gossip che la circondava all’epoca, rimane insuperabile e rischia di mettere in ombra Nicolò.