Amici, pagelle della quindicesima puntata: cosa è successo domenica 19 gennaio

Fonte: IPA Maria de Filippi, le pagelle di Amici

La puntata di Amici di domenica 22 gennaio non ha lasciato grandi ricordi: pochi momenti davvero emozionanti, troppe lacrime e un ritmo che non è riuscito a decollare. Alessandro Cattelan e la ballerina Rebecca Bianchi hanno portato un tocco di classe, mentre Alpha ha tentato di ravvivare l’atmosfera con la sua energia. Tuttavia, tra esibizioni non sempre all’altezza e battibecchi senza fine tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, l’episodio si è trascinato senza guizzi. Ecco le pagelle della puntata, con i momenti migliori.

Alessandro Cattelan ospite d’eccezione: 9 per la verve

L’ingresso di Alessandro Cattelan porta una ventata d’aria fresca in studio. Sempre brillante, il conduttore si distingue per commenti puntuali e mai banali. Per esempio, dopo l’esibizione di Jacopo, studente di canto seguito da Rudy Zerbi, Cattelan loda lo stile rock anni ’80 del ragazzo: “Che nostalgia, non si sentiva da tempo. Non ha un mercato enorme in Italia, ma mi sei piaciuto, ti seguo con curiosità”.

Non solo osservazioni puntuali: Cattelan, con il suo solito carisma, ha interagito con i ragazzi portando leggerezza e qualche battuta che ha spezzato il clima spesso appesantito dai troppi momenti di pianto che hanno caratterizzato quest’ultima puntata. Li ha anche rassicurati dicendo che stava dando tutti voti alti.

Alessio e Daniele, espressività e un messaggio contro il bullismo: 8

Tra i momenti più intensi della serata, Alessio è stato l’unico ballerino che è riuscito a trasmettere emozioni senza forzature. Durante la gara di improvvisazione giudicata da Irma, balla con una felpa sulle note di A modo tuo, unendo gestualità e presenza scenica. Il suo controllo del movimento e la capacità di far emergere qualcosa di personale hanno catturato il pubblico, lasciando la sensazione che Alessio stia trovando la sua strada senza artifici o eccessi.

Daniele, invece, si è distinto per il messaggio contro il bullismo. In una clip dove parla con la maestra Celentano, ha raccontato episodi difficili vissuti a scuola dove veniva preso di mira, mentre Maria De Filippi lo ha abbracciato, condividendo con lui un momento di forte impatto emotivo. L’esibizione sulle note di Let it Be ha amplificato l’emozione, mostrando il ragazzo sotto una luce completamente diversa.

Anche la maestra Debora, solitamente restia alle emozioni, si è lasciata andare in un raro momento di commozione, riconoscendo la forza e il coraggio di Daniele. Forse, in tutta la puntata, le uniche lacrime comprensibili, quelle di sofferenza per un trattamento ingiustamente subito.

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, potevate risparmiarcelo: voto 5

Tra una performance e l’altra, i battibecchi tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi rubano tempo e attenzione ai ragazzi in gara. I due si accapigliano sui voti assegnati ai cantanti delle squadre opposte, ma il risultato è una noia mortale. Una dinamica già vista troppe volte, che questa volta, in assenza anche di una vera e propria sfida, lascia più sbadigli che scintille.

Le altre esibizioni e gli inediti

Antonia spazza via la concorrenza e nella classifica è prima tra i cantanti. La commissione, composta da 4 esperti radiofonici che spaziavano da Radio Subasio e Radio Kiss Kiss, apprezza anche Luk3, secondo con Valentine, e Deddè, terzo con Periferia. Antonia, però, vola alto: il suo brano è già in rotazione su diverse emittenti. Maria De Filippi chiarisce però che i giudizi si basano sull’adattabilità dei pezzi al panorama radiofonico, ma per Antonia sembra un dato di fatto.

Standing ovation per Alpha, ex allievo, che torna sul palco con il brano Filo Rosso e sfoggia i suoi 110 tatuaggi, incluso il celebre volto di Vessicchio.