Fonte: IPA Maria De Filippi

La puntata di Amici di domenica 15 dicembre è stata, come al solito, colma di emozioni. Il talent di Maria De Filippi ha proposto una sfida delicata, una difficile decisione da parte di Zerbi, un provvedimento disciplinare e soprattutto un ospite d’eccezione. Spazio a TrigNO contro Matteo. Occhi puntati però principalmente su Sting che, così come Giordana Angi, si è esibito nel celebre studio Mediaset. Per quanto riguarda i giudici delle gare di canto e ballo, invece, le scelte sono ricadute su Raimondo Todaro, i Ricchi e Poveri e Alex Britti.

Sting ad Amici, standing ovation. Voto: 10

Considerando il valore dell’ospite musicale presente in questa puntata di Amici, non si parte con le sfide ma con un’esibizione. Spazio a Sting, affiancato da Giordana Angi. Il pubblico reagisce in maniera comprensibilmente entusiasta, accogliendo l’ex Police con una standing ovation.

Il particolare duo canta Il nostro amore. Al termine, Maria De Filippi si avvicina e chiede alla star, che adora l’Italia, cosa consiglierebbe ai giovani cantanti che vorrebbero fare il suo stesso lavoro. Ne ha soltanto uno ed è questo: “La musica è la ricompensa stessa. Che abbiate successo o meno, la musica sarà la vostra stessa ricompensa”.

Ilan salvato da Anna Pettinelli. Voto: 7

Non è di certo facile riuscire a ripartire dopo aver avuto Sting in studio. Il talent però riparte in maniera convincente con un momento delicato. Da una settimana è in ballo una potenziale sostituzione per Ilan. La decisione spetta a Rudy Zerbi, che ha presentato Jacopo. Questi canta il suo inedito, Complici.

Ecco il giudizio di Zerbi: “Volevo dire a Ilan che mi è mancata la forza con la quale interpreti le tue canzoni. Questi dubbi li abbiamo condivisi insieme. Sono così arrivato alla conclusione di confermare Jacopo”.

Di colpo, però, Anna Pettinelli prende la parola e cambia le carte in tavola. È certa del fatto che alla scuola di Amici serva qualcuno in grado di scrivere come lui. Risultato? Ilan accolto nella sua squadra.

Le condizioni della casa. Voto: 3

Non è la prima volta che ad Amici si parla delle condizioni della casa e, in generale, del comportamento tenuto dai concorrenti. Per alcuni si tratta di una sorta di vacanza, il che li spinge a non rispettare ciò che viene loro fornito.

Alessandra Celentano ha monitorato tutti per una settimana, decidendo di entrare in casa durante le registrazioni della puntata andata in onda domenica 15 dicembre. Un giro in tutte le stanze, comprese quelle da letto, e i commenti sono generalmente “devastante”, “vergogna” e simili.

Si respira un’aria molto tesa in studio e, affiancata da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, la Celentano scaglia la propria punizione. Tutti i suoi allievi finiscono in sfida, ovvero Chiara, Alessia e Daniele. Dall’altra parte stesse conseguenze per Antonia e Vybes. Jacopo salvato dal fatto che è appena arrivato. In sfida anche Nicolò e Ilan, mentre TrigoNO lo è già.

Una eccezione è rappresentata da Lorella Cuccarini. Non intende far ricorso alla sfida come punizione. Spiega, però, che ragionerà su un provvedimento differente da attuare in seguito. In merito si è espressa Maria De Filippi: “Alessia, Senza Cri e Dandy sono i virtuosi del pulito”.

Di fatto la Cuccarini non intende punire tutti indiscriminatamente. Ciò porta a un confronto, con Alessia, Chiara e Daniele che alla fine tolgono la maglia. Alessia si fa poi portavoce di altri allievi che sono collaborativi nelle pulizie: Alessio e Chiamamifaro.

La (doppia) sfida di TrigNO. Voto: 6

Una sfida dal sapore particolare, quella tra TrigNO e Matteo. Il motivo? Quest’ultimo non è stato scelto dalla redazione, bensì da Anna Pettinelli. Alla base di questo scontro c’è il fatto che TrigNO ha commentato i ragazzi che si presentano settimanalmente ai casting, criticando in seguito la stessa Pettinelli.

A giudicare c’è Sara Andreani, con TrigNO che parte con la cover di Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi. Matteo invece propone Jealous di Labirinth, esibendosi al pianoforte. È TrigNO ad avere la meglio ma per lui non è ancora finita. Dovrà infatti sostenerne un’altra, perché punito come gli altri per le condizioni della casa.