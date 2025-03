Amici, pagelle della ventiduesima puntata: cos’è successo domenica 9 marzo

Puntata ricca di ospiti ed emozioni quella di Amici di oggi, domenica 9 marzo, anche perché si tratta dell’ultimo appuntamento prima di approdare all’atteso serale in partenza il prossimo 22 Marzo. Ancora una volta gli alunni della scuola più famosa di Italia si sono esibiti nelle loro categorie sottoponendosi al giudizio degli insegnanti e di alcuni ospiti d’eccezione.

Noemi e Fedez giudici della gara cover conquistano il pubblico: 10

La puntata di Amici di oggi si è aperta con l’esibizione di alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025, ovvero Rkomi con Il ritmo delle cose, Noemi con Se ti innamori muori e infine Fedez con Battito. Applauditi dal pubblico e accolti da una Maria super sorridente che ha annunciato le rispettive date dei loro tour, Noemi e Fedez sono poi rimasti per giudicare i ragazzi che si sono esibiti nella gara delle cover. Tra di loro si è esibito Trigno con Non avere paura di Tommaso Paradiso e a seguire Luk3, Vybes, Deddè e Senza Cri. I ragazzi hanno raccolto i complimenti e gli appunti di Noemi e Fedez che gli hanno espresso le loro opinioni, soprattutto Fedez ha esortato Vybes a osare di più nella scrittura delle barre. Grandi applausi e complimenti invece per Senza Cri che ha conquistato tutti con la sua personale interpretazione del brano di Chris Isaack,Wicked Game.

Senza Cri vince la gara cover e va al serale: 9

Dopo la sua esibizione super ricercata di Wicked Game, Senza Cri ha scoperto di essere arrivata prima in classifica e di aver conquistato così la sua ambita maglia del serale. La giovane cantautrice viene invitata quindi a cantare un altro brano, ovvero Il cielo in una stanza, emozionando tutti i presenti. Termina così la gara cover, intervallata da altre esibizioni come quella di Antonia con il suo brano Romantica e da alcune esibizioni di ballo come la scatenata samba di Alessia e Umberto e l’emozionante assolo di ballo di Daniele. Nel frattempo Maria De Filippi annuncia anche il nome di colui che sarà il direttore artistico del serale di Amici di quest’anno, ovvero Stephane Jarny.

Lorella Cuccarini e Rudy Zerby contro Anna Pettinelli: 5

Nella fase di esibizione dei cantanti, per sapere chi di loro conquisterà una maglia per il serale, si accende lo scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli: le insegnanti si confrontano sulle esibizioni di Luk3 che deve eseguire ben 4 brani per poter ottenere una risposta sulla sua convocazione, ma il ragazzo diventa il terreno di confronto tra le due che non si risparmiano nel sostenere le proprie opinioni. Secondo Lorella Cuccarini, Luk3 merita il serale e non deve essere criticato aspramente come fa invece Anna Pettinelli che, secondo Lorella, ha dei pregiudizi sul giovane cantante. Luk3 esegue diversi brani e Anna Pettinelli lo critica per la scrittura delle barre, per il tono di voce nell’esecuzione delle canzoni e in generale per le sue performance, ma Lorella non ci sta, soprattutto perchè ritiene che Anna non sia obiettiva e critichi i concorrenti altrui senza invece guardare i difetti dei suoi. Prima di Luk3 infatti si era esibito Deddé che non era piaciuto neanche a Rudy Zerbi. Il ragazzo, si era dovuto fermare nell’esecuzione del suo secondo brano perché troppo emozionato e Zerbi aveva riscontrato delle imprecisioni anche nell’intonazione. Nello scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, ormai sempre più acceso, entra nella discussione anche il terzo insegnante di canto che dà contro alla Pettinelli e la accusa di “dire solo baggianate”. Il pubblico fischia: lo scontro prosegue su toni piuttosto concitati, ma va a sfavore della tranquillità dei ragazzi. Luk3 in ogni caso termina le sue esibizioni e attende l’esito delle votazioni.

Dandy passa ai live, gli altri esami rimandati a lunedì 10 marzo: 6

Proseguono le esibizioni dei ragazzi che ancora mancano all’appello per capire chi andrà al serale e chi no. Alla fine vengono svelate le decisioni degli insegnanti che, durante il corso di questa ultima parte del programma, hanno scritto i loro Sì e No: Maria De Filippi chiama tutti i ragazzi a centro palco, Trigno fa un bellissimo discorso sul suo percorso e su quanto si è sentito cresciuto e migliorato, mentre Deddè definisce questa esperienza fatta in Amici una vera e propria “scuola di vita”. Prosegue Vybes ricordando i primi momenti vissuti all’interno del programma e ringrazia i coach di canto per la loro pazienza e dedizione, mentre Luk3 dice di sentirsi onorato di aver potuto cantare in tutti questi mesi e la considera già una vittoria personale. Maria a questo punto annuncia chi ha ricevuto 3 sì da parte dei maestri e si tratta di Dandy che ottiene l’ok di tre insegnanti e ritira così la sua maglia per il serale. L’esito degli altri esami però viene rimandato a domani, lunedì 10 marzo, lasciando così i telespettatori e i fan del programma col fiato sospeso.