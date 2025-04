Anticipazioni Amici del 19 aprile, sale la tensione. Ben due eliminati

Fonte: IPA Maria De Filippi

Siamo ormai giunti alla quinta puntata del Serale di Amici 24: sabato 18 aprile torna come di consueto la Regina incontrastata degli ascolti televisivi, ovvero Maria De Filippi, con i giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario e i giovani talenti, oltre ai Prof. divisi in squadre. Ci attende una puntata non priva di tensioni, in quanto è stata confermata la doppia eliminazione: ecco le anticipazioni con spoiler, chi sono gli ospiti e cosa accadrà stasera.

Amici, le anticipazioni e gli eliminati della quinta puntata del 18 aprile 2025

La quinta puntata del Serale di Amici è stata registrata giovedì 17 aprile: Amici News e Super Guida Tv, come sempre con le loro “talpe”, hanno anticipato molto di quello che accadrà stasera. Come anticipato, non verrà eliminato solo un talento, ma ben due: inoltre è presente un guanto di sfida tra Nicolò, alunno di Anna Pettinelli, e Jacopo Sol, del team Zerbi-Cele. Durante la prima manche assistiamo alla sfida tra il team Pettinelli-Lettieri e Zerbi-Celentano, quindi Alessia contro Nicolò. La prima manche è stata persa dal team di Pettinelli e Lettieri: Nicolò si salva, ma esce Francesca.

Durante la seconda manche, si sfidano sempre il team Pettinelli-Lettieri e Zerbi-Celentano: è il turno di Nicolò e TrigNO, Chiara contro Nicolò, ma alla fine al ballottaggio va proprio TrigNO. La terza manche vede la sfida tra Alessia e Senza Cri, oltre che Daniele e Francesco. Senza Cri è a rischio eliminazione. Alla fine della quinta puntata del Serale di Amici rimangono solo otto allievi in gara: Francesca, secondo quanto riportato, ha ricevuto ben due proposte, una per un tour di otto date in Sicilia e l’altra dalla Budapest Dance. Per la seconda eliminazione, invece, al ballottaggio sono finiti Senza Cri e TrigNO. La seconda eliminata del Serale di Amici è Senza Cri, ma naturalmente, come sempre, essendo delle anticipazioni e spoiler, le informazioni vanno prese con le “pinze”.

Gli ospiti e il guanto di sfida tra Prof: chi ha vinto

Se nella scorsa puntata del 12 aprile sono stati presenti ben tre ospiti, ovvero i PanPers, Franco 126 e Sangiovanni, ex allievo amatissimo della Scuola di Amici, per questa puntata è attesa Giordana Angi con il singolo Strade. Non è previsto invece nessun ospite comico. Tra i momenti migliori della scorsa puntata, del resto, è impossibile non citare proprio l’ospitata di “Sangio”, ex allievo che si era preso una pausa dalla musica dopo Sanremo nel 2024. “Non sapete quanto ho bisogno del vostro calore”, ha detto, tornando dove tutto è cominciato.

Un altro dei momenti irrinunciabili del Serale di Amici? Il guanto di sfida tra Prof, ovviamente. E nella quinta puntata del Serale troviamo Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo offrire un mashup dei Boomdabash, mentre Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno portato in scena una lezione di danza classica con Giulia Pauselli. Anna Pettinelli e Deborah Lettieri si sono esibite nel Can Can. Chi ha avuto la meglio? Proprio Pettinelli e Lettieri. Maria De Filippi, dunque, torna con una nuova attesissima puntata di Amici stasera 19 aprile a partire dalle ore 21,30 su Canale5.